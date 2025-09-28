مزيج من الفيروسات لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية

طوّر باحثون من جامعتي موناش وألفريد في أستراليا منتجا يستخدم فيروسات بكتيرية تعرف باسم "العاثيات" لمكافحة بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، في خطوة تعدّ تقدما كبيرا في علاج الأمراض المعدية.

يسمى هذا العلاج "إنتيلي-02" (Entelli-02)، وهو مزيج من خمس عاثيات مصمم خصيصا لاستهداف مجموعة "إنتيروباكتر كلوكاي" (Enterobacter cloacae complex)، وهي مجموعة من البكتيريا المسؤولة عن عدوى شديدة يصعب علاجها في كثير من الأحيان.

أشرف على الدراسة البروفيسور جيريمي جيه بار من كلية العلوم البيولوجية بجامعة موناش، بالتعاون مع البروفيسور أنطون بيليج من قسم الأمراض المعدية في جامعة ألفريد وموناش في أستراليا، ونشرت في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي" يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

قال البروفيسور بار "هذه هي المرة الأولى التي نصمم ونطور فيها منتجا علاجيا جاهزا للاستخدام، مصمما خصيصا لمسببات الأمراض البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية في مستشفى محلي".

وأضاف أن "إنتيلي-02 ليس مجرد إنجاز علمي، بل هو أداة سريرية مصممة للاستخدام في الخطوط الأمامية ضد مسببات الأمراض البكتيرية القاتلة والمقاومة للأدوية".

تكييف الفيروسات

تعرف عدوى إنتيروباكتر بصعوبة علاجها، وقد ارتبطت بأكثر من 200 ألف حالة وفاة عالميا في عام 2019. وقد ظهرت هذه العدوى في مستشفيات حول العالم، ولديها القدرة على تطوير مقاومة للعديد من المضادات الحيوية.

قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور دينيش سوبيدي إن فريق البحث طوّر وأنتج إنتيلي-02 من خلال عملية دقيقة لعزل العاثيات، والتحليل الوراثي، والاختبارات قبل السريرية.

أضاف سوبيدي "بدأنا في البداية بثلاث عاثيات في خليطنا، وحسّنا الخليط عن طريق تكييف الفيروسات وراثيا، ثم اختيار عاثيتين إضافيتين بنتائج علاجية محسّنة".

يحتوي المنتج النهائي إنتيلي-02 على خمس عاثيات قادرة على قتل مجموعة واسعة من البكتيريا المعوية، وتقليل الأحمال البكتيرية في الفئران المصابة.