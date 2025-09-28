جراحو سرطان يستأصلون كلية خاطئة

استأصل جراحون فرنسيون كلية سليمة من مريض سرطان، تاركين للرجل كلية واحدة فقط لتنقية الدم.

وأفادت إذاعة فرنسا بأنه في يوليو/تموز من هذا العام، خضع رجل يبلغ من العمر 77 عاما لعملية إزالة أورام في مستشفى هنري موندور في كريتيل قرب العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

عندما أفاق الرجل من عملية الاستئصال -التي قد تستغرق ما بين ساعة وأربع ساعات- اكتشف أن الأطباء أجروا العملية على الجانب الخطأ، حدث هذا -وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية- على الرغم من أنه أكمل "قائمة التحقق" التي وضعها الطاقم الطبي قبل الجراحة بشكل صحيح.

عواقب الخطأ الطبي

تشير التقديرات إلى أن الاستئصال الكلي للكلية يمكن أن يمنح مرضى السرطان معدل بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات يزيد عن 90%، لكن تشخيص الرجل الذي لم يكشف عن اسمه لا يمنح الدرجة نفسها من التفاؤل الآن لأنه سيعتمد على كلية واحدة مريضة.

في حين أن حياة المريض ليست في خطر، إلا أنه يواجه عواقب الخطأ الطبي، وفقا لفريق راديو فرنسا، وقد رفعت عائلته دعوى قضائية ضد هيئة المساعدة العامة في مستشفيات باريس التي تدير المستشفى الباريسي.

في وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن أميركية تقاضي مستشفى في مينيسوتا بعد أن أزال الجراحون عن طريق الخطأ كليتها السليمة، وذلك عندما دخلت ويندي رابابورت (84 عاما) إلى غرفة العمليات، حيث لم يكن من المفترض استئصال كليتها على الإطلاق، بل طحالها، وقد أدى ذلك إلى حاجتها لغسيل الكلى.