وزير الصحة القطري: الكارثة الإنسانية في غزة جريمة حرب

شاركت دولة قطر في اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول "الرعاية الصحية في قطاع غزة" استضافتها المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثّل دولة قطر في الاجتماع وزير الصحة العامة منصور بن إبراهيم آل محمود.

وأكد آل محمود أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تمثل جرائم حرب، مشددا على أنه لا يجوز للعالم أن يلتزم الصمت إزاء هذه المأساة.

ودعا إلى تحرك فوري لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، وحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها.

كما أشار آل محمود إلى الدور الذي تقوم به دولة قطر، قيادة وشعبا، في التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودولة فلسطين ككل والتزامها بمساعدته، وأنها مستمرة في سعيها لإيجاد حل عادل، على الرغم من الهجوم الغادر الذي شنّته إسرائيل على دولة قطر في محاولة يائسة لتقويض أي أمل في السلام وإنهاء الحرب.

وأثناء اجتماع المائدة المستديرة، استمع المشاركون إلى شهادات مباشرة من أطباء وعاملين في المجال الصحي ممن عملوا في قطاع غزة، حيث قدّموا شهادات حية عن المآسي التي عايشوها في غزة.

وقد شارك في المائدة المستديرة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب.

كما شارك وزير الصحة القطري في عدد من الفعاليات المصاحبة لاجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومنها فعالية "رؤية واحدة، مستقبل واحد: تعبئة الزخم العالمي للأمراض غير السارية عبر الأجيال"، والتي نظمتها سلطنة عمان.

كذلك شارك في فعالية "الاقتصاد السياسي لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية: التحولات الرئيسية في السياسات" والتي نظمتها جمهورية كازاخستان، وفي فعالية "حركة عالمية لتحسين فرص بقاء الأطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض الكارثية الأخرى وتخفيف معاناتهم" والتي نظمتها جمهورية أوزبكستان ومنظمة الصحة العالمية إضافة إلى جهات أخرى.