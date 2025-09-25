هربس الشفاه.. تعرّف عليه؟
قال موقع "أبونيت.دي" إن هربس الشفاه هو مرض يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1).
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الفيروس يبقى كامنا في الأعصاب، ويمكن أن تنشطه المحفزات التالية:
- التوتر النفسي.
- أشعة الشمس الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.
- التقلبات الهرمونية مثل الدورة الشهرية.
الأعراض
وأشار "أبونيت.دي" إلى أن أعراض هربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور صغيرة مؤلمة، عادة عند تقاطع الشفة وبشرة الوجه وتبدأ بوخز وخدر، مشددا على ضرورة الاستخدام الفوري للكريمات المضادة للفيروسات، التي تحتوي على مكونات فعالة مضادة للفيروسات والمتوفرة في الصيدليات، عند ظهور الأعراض الأولى.
ويجب وضع الكريم باستخدام قطعة قطن لمنع انتشار الفيروس، وبعد ملامسة البثور من الضروري غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما جيدا لمنع نقل العدوى إلى الآخرين.
كما يمكن استخدام ضمادات شفافة خاصة لإخفاء البثور بصريا، مما يساعد على التئامها ويحد من انتشار الفيروس، في حين يمكن للنساء وضع المكياج فوق هذه الضمادات لإخفاء البثور.
ولتجنب نوبات هربس الشفاه، ينبغي اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن التوتر النفسي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.