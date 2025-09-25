هربس الشفاه.. تعرّف عليه؟

قال موقع "أبونيت.دي" إن هربس الشفاه هو ‫مرض يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1).

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الفيروس ‫يبقى كامنا في الأعصاب، ويمكن أن تنشطه المحفزات التالية:

التوتر النفسي.

أشعة الشمس الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.

التقلبات الهرمونية مثل الدورة الشهرية.

‫الأعراض

‫وأشار "أبونيت.دي" إلى أن أعراض هربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور صغيرة ‫مؤلمة، عادة عند تقاطع الشفة وبشرة الوجه وتبدأ بوخز وخدر، مشددا على ‫ضرورة الاستخدام الفوري للكريمات المضادة للفيروسات، التي تحتوي على ‫مكونات فعالة مضادة للفيروسات والمتوفرة في الصيدليات، عند ظهور الأعراض ‫الأولى.

‫ويجب وضع الكريم باستخدام قطعة قطن لمنع انتشار الفيروس، وبعد ملامسة ‫البثور من الضروري غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما جيدا لمنع نقل العدوى ‫إلى الآخرين.

‫كما يمكن استخدام ضمادات شفافة خاصة لإخفاء البثور بصريا، مما يساعد على ‫التئامها ويحد من انتشار الفيروس، في حين يمكن للنساء وضع المكياج فوق ‫هذه الضمادات لإخفاء البثور.

‫ولتجنب نوبات هربس الشفاه، ينبغي اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن ‫التوتر النفسي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.