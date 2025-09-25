كيف تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على إحداث تحول في الرعاية الصحية في أفريقيا؟

في جميع أنحاء أفريقيا، تعيد الحكومات النظر في كيفية سد الثغرات في الوصول والبنية التحتية والقدرة الاستيعابية من خلال نماذج جديدة للتعاون.

يعكس إنشاء المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عام 2016، والوكالة الأفريقية للأدوية عام 2019، التزاما قاريا بتعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء قدرة أفريقيا على الاعتماد على الذات، وهو عمل لا يزال مستمرا حتى اليوم.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة فايزر مبادرة "أكورد" "اتفاق من أجل عالم أكثر صحة" Accord for a Healthier World عام 2022، بهدف التعاون مع الحكومات والمساعدة في تحسين النتائج الصحية لسكان 45 دولة منخفضة الدخل. ومن خلال هذه المبادرة، تقدم فايزر مجموعتها الكاملة من الأدوية واللقاحات، التي تتمتع بحقوقها العالمية، للدول المؤهلة – 34 منها في أفريقيا – على أساس غير ربحي. وإلى جانب توفير المنتجات، تعمل "اتفاق من أجل عالم أكثر صحة" أيضا مع الحكومات للمساعدة في بناء القدرات على المدى الطويل وتعزيز قدرات النظام الصحي.

توسيع نطاق الوصول

في عام 2024، وصلت المبادرة إلى أكثر من 200 ألف مريض. اعتبارا من أغسطس/آب 2025، انضمت 14 دولة مؤهلة .

يقول الدكتور لوكو أبراهام، الرئيس التنفيذي لشركة رواندا ميديكال سبلاي: "ما بدأ بـ7 منتجات فقط نما إلى محفظة تضم أكثر من 100 دواء يتم الحصول عليها من خلال أكورد". "لقد كانت هذه الشراكة مفيدة في مساعدتنا على تحقيق مهمتنا المتمثلة في تقديم أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة وفي متناول المواطنين المستحقين في رواندا".

في حين أن الوصول إلى المنتجات أمر حيوي، فإن قدرة القوى العاملة الصحية وموثوقية سلسلة التوريد لا تقل أهمية عن ذلك لتحقيق تأثير مستدام. تتعاون أكورد بشكل وثيق مع الحكومات والشركاء المحليين لدعم هذه الأولويات الوطنية.

دعم قدرات سلسلة التوريد

يعد الإمداد الموثوق للأدوية وتقنيات الرعاية الصحية أمرا بالغ الأهمية لضمان جودة الرعاية. في غانا، يعزز برنامج "أكورد" لبناء قدرات سلسلة التوريد وظائف رئيسية، مثل التخزين، وتخطيط الطلب، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد.

صرح الدكتور إدوارد برايت أجيكوم، مدير إدارة المشتريات وسلسلة التوريد بوزارة الصحة الغانية: "كانت جلسات أفضل الممارسات قيمة للغاية، حيث وفرت منصة لمديري سلسلة التوريد لدينا للتعلم من الخبراء المتخصصين وتبادل الخبرات مع نظرائهم". وأضاف: "نتيجة لهذا البرنامج، لمست تحسينات كبيرة في سلسلة التوريد لدينا".

لقد درب برنامج "أكورد" بالفعل أكثر من 700 متخصص في سلسلة التوريد، مما عزز القدرات في جميع أنحاء القارة.

استدامة الزخم

يواصل برنامج "أكورد" توسيع نطاق المبادرات الناجحة، وتدريب الأطباء، وإنشاء منصات للتعلم بين الأقران، وتحديد المزيد من فرص التعاون.

لا يوجد حل واحد يناسب الجميع – فكل برنامج متجذر في الأولويات الوطنية، ويضعه قادة محليون، ومصمم ليدوم. رؤية برنامج "أكورد" بسيطة لكنها طموحة: مساعدة البلدان على بناء أنظمة صحية مرنة من خلال الخبرات المحلية التي تواجه تحديات اليوم، والتحديات المستقبلية.