‫الجريب فروت قد يؤثر بالسلب على بعض الأدوية

حذر موقع “أبونيت.دي” من أن الجريب ‫فروت قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأدوية، وذلك بفعل تأثيره على ‫عملية الأيض.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الجريب ‫فروت يثبط من خلال مكوناته “النارينجين” أو “البرجموتين” وظيفة إنزيم ‫CYP3A4 الموجود في الكبد؛ حيث يضطر الجسم إلى إنتاج هذا الإنزيم مرة ‫أخرى، وقد يستغرق ذلك عدة أيام، مما يغير بشكل كبير من فعالية العديد من ‫الأدوية؛ حيث إن نحو نصف العقاقير الطبية إما أن تحلل بواسطة CYP3A4 ‫أو تتحول إلى شكل أكثر فعالية.

‫قائمة بالأدوية المتفاعلة

‫وفيما يلي قائمة تضم مجموعة مختارة من الأدوية التي تتفاعل بشدة مع الجريب ‫فروت:

ألفينتانيل

ألبرازولام

أملوديبين

أريبيبرازول

أستيميزول

‫أتورفاستاتين

‫بيسوبرولول

‫بوسيبريفير

‫بوسبيرون

‫كاربامازيبين

‫كينيدين

‫كينين

‫كلورفينيرامين

‫سيكلوسبورين

‫سيسابريد

‫سيتالوبرام

‫كلاريثروميسين

‫ديازيبام

‫ديلتيازيم

‫إريثروميسين

‫فيلوديبين

‫فنتانيل

‫هالوبيريدل

‫إيماتينيب

‫إندينافير ليفونورجستريل

‫لوفاستاتين

‫‫ميدازولام

‫ميرتازابين

‫نيفيرابين

‫نيفيديبين

‫نيسولديبين

‫نيترينديبين

‫باراسيتامول

‫فينبروكومون

‫بيموزيد

‫ريتونافير

‫ساكينافير

‫سيلدينافيل

‫سيمفاستاتين

‫سيروليموس

‫تاكروليموس

‫‫تادالافيل

‫تاموكسيفين

‫تيلابريفر

‫تيليثروميسين

‫ترازودون

‫تريازولام

‫فيراباميل

‫فينكريستين.