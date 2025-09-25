صحة

‫الجريب فروت قد يؤثر بالسلب على بعض الأدوية

الجريب ‫فروت يثبط من خلال مكوناته “النارينجين” أو “البرجموتين” وظيفة إنزيم ‫CYP3A4 الموجود في الكبد (شترستوك)
Published On 25/9/2025
آخر تحديث: 21:55 (توقيت مكة)

حذر موقع “أبونيت.دي” من أن الجريب ‫فروت قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأدوية، وذلك بفعل تأثيره على ‫عملية الأيض.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الجريب ‫فروت يثبط من خلال مكوناته “النارينجين” أو “البرجموتين” وظيفة إنزيم ‫CYP3A4 الموجود في الكبد؛ حيث يضطر الجسم إلى إنتاج هذا الإنزيم مرة ‫أخرى، وقد يستغرق ذلك عدة أيام، مما يغير بشكل كبير من فعالية العديد من ‫الأدوية؛ حيث إن نحو نصف العقاقير الطبية إما أن تحلل بواسطة CYP3A4 ‫أو تتحول إلى شكل أكثر فعالية.

‫قائمة بالأدوية المتفاعلة

‫وفيما يلي قائمة تضم مجموعة مختارة من الأدوية التي تتفاعل بشدة مع الجريب ‫فروت:

ألفينتانيل
ألبرازولام
أملوديبين
أريبيبرازول
أستيميزول
‫أتورفاستاتين
‫بيسوبرولول
‫بوسيبريفير
‫بوسبيرون
‫كاربامازيبين
‫كينيدين
‫كينين
‫كلورفينيرامين
‫سيكلوسبورين
‫سيسابريد
‫سيتالوبرام
‫كلاريثروميسين
‫ديازيبام
‫ديلتيازيم
‫إريثروميسين
‫فيلوديبين
‫فنتانيل
‫هالوبيريدل
‫إيماتينيب
‫إندينافير ليفونورجستريل
‫لوفاستاتين
‫‫ميدازولام
‫ميرتازابين
‫نيفيرابين
‫نيفيديبين
‫نيسولديبين
‫نيترينديبين
‫باراسيتامول
‫فينبروكومون
‫بيموزيد
‫ريتونافير
‫ساكينافير
‫سيلدينافيل
‫سيمفاستاتين
‫سيروليموس
‫تاكروليموس
‫‫تادالافيل
‫تاموكسيفين
‫تيلابريفر
‫تيليثروميسين
‫ترازودون
‫تريازولام
‫فيراباميل
‫فينكريستين.

المصدر: الألمانية

