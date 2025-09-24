هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان المبيض

قال موقع "أبونيت دي": إن سرطان المبيض يندرج في أنواع السرطانات الشائعة لدى النساء، مشيرا إلى أن العوامل الخطِرة المؤدية إليه تتمثل في:

التقدم في العمر، حيث إنه يُصيب النساء فوق سن الخمسين بشكل أكثر شيوعا، وخاصة بعد انقطاع الطمث.

التاريخ العائلي، فإذا أصيبت إحدى القريبات من الدرجة الأولى مثل الأم أو الأخت بسرطان المبيض أو الثدي أو القولون، فقد يزداد خطر الإصابة لدى المرأة بشكل كبير بسبب الطفرات الجينية الموروثة المحتملة.

العقم

بداية الدورة الشهرية المبكرة جدا.

تأخر انقطاع الطمث.

أمراض نسائية مثل بطانة الرحم المهاجرة.

الأعراض

وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان المبيض في:

انتفاخ أو تورم مستمر في البطن.

الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول وجبات صغيرة.

ألم مستمر في المعدة أو الظهر أو الحوض.

رغبة متكررة أو مفاجئة في التبول.

مشاكل هضمية مثل الإمساك أو الإسهال.

إرهاق غير مبرر.

فقدان الوزن غير المبرر.

سبل العلاج

وأشار "أبونيت دي" إلى أن الخطوة الأولى لعلاج سرطان المبيض هي الجراحة لإزالة أكبر قدر ممكن من الورم، ربما كلا المبيضين وقناتي فالوب والرحم وأجزاء من الأعضاء المجاورة.

وبعد الجراحة، تتلقى معظم النساء العلاج الكيميائي، وتوجد أدوية موجَّهة تمنع خلايا السرطان من العودة.

كما يُستخدَم العلاج المناعي بشكل أساسي لعلاج تكرار المرض.