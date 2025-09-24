عقار فيراباميل يساعد في إدارة السكري من النوع الأول

كشفت دراسة طبية حديثة لباحثين من المجموعة الدولية "فير إيه تي 1 دي" (Ver-A-T1D)، أن أحد الأدوية الشائعة لعلاج ضغط الدم له فوائد في إدارة السكري من النوع الأول.

وكشف الباحثون خلال الاجتماع السنوي الأخير للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، أن عقار فيراباميل الذي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب قد يساعد في الحفاظ على وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم حديثا بمرض السكري من النوع الأول.

وشارك في التجربة السريرية 136 بالغا من مختلف دول أوروبا، حيث أعطي لمجموعة منهم دواء "فيراباميل"، أما المجموعة الثانية فحصلت على دواء وهمي من دون أي تأثيرات، وبعد مرور عام من مراقبة المشاركين في الدراسة وحالتهم الصحية تبين للباحثين أن البنكرياس لدى المرضى الذين تلقوا فيراباميل احتفظ بقدرة أفضل على إنتاج الأنسولين، وهذا يسمح لهم بالاعتماد بدرجة أقل على جرعات الأنسولين الذي يعطى عن طريق الحقن.

وأشار الباحثون إلى أن تأثير الدواء على المشاركين كان متوسطا، إذ كانت التحسينات الملحوظة أكثر وضوحا في الأشهر الأولى، ثم قلت الفروقات بين المجموعة التي تناولت العقار وتلك التي تناولت الدواء الوهمي مع مرور الوقت، كما سجلت بعض الآثار الجانبية مثل انخفاض معدل ضربات القلب، ولكنها كانت خفيفة وتلاشت من تلقاء نفسها.

وأكدوا أن هذه النتائج قد تفتح بابا لتطوير علاجات تساعد مرض السكري من النوع الأول.

يذكر أن مرض السكري من النوع الأول هو حالة مناعية ذاتية مزمنة يدمر فيها الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، وهذا يمنع إنتاج الأنسولين الضروري لتحويل الغلوكوز إلى طاقة، ويحتاج المصابون به إلى حقن أنسولين يومية للبقاء على قيد الحياة.

وتشمل الأعراض الشائعة العطش الشديد، وكثرة التبول والجوع المستمر وفقدان الوزن غير المبرر، ويتطلب إدارة المرض تبني عادات صحية تشمل نظاما غذائيا متوازنا، وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع فريق الرعاية الصحية للتحكم في مستوى السكر في الدم.