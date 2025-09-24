المشروبات السكرية قد تزيد من انتشار سرطان القولون والمستقيم

وجد باحثون أن مزيج السكريات الموجودة في معظم المشروبات السكرية يسهم مباشرة في انتشار السرطان.

وأجرى الدراسة باحثون من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة نيتشر ميتابولزم في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وكتبت عنها مجلة نيوزويك الأميركية.

وصرحت الأستاذة المساعدة في علم الوراثة في مركز إم دي أندرسون للسرطان، جيهي يون، لمجلة نيوزويك: "لفهم خطر المشروبات السكرية بشكل كامل، كنا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت تجعل السرطانات الموجودة أكثر عدوانية وتنتشر بشكل أسرع، وليس فقط ما إذا كانت تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في المقام الأول".

ولدراسة التأثير المحتمل للمشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة، استخدم الباحثون نماذج سرطانية مختبرية لمقارنة آثار كل من الجلوكوز والفركتوز مع آثار الجلوكوز أو الفركتوز فقط.

يعرّف الباحثون المشروبات المحلاة بالسكر بأنها سوائل محلاة بسكريات مضافة، بما في ذلك السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز.

وأوضحت جيهي: "تشمل الأمثلة ليس فقط المشروبات الغازية التقليدية، ولكن أيضا مشروبات الطاقة، ومشروبات القهوة المحلاة مثل الفرابتشينو، ومشروبات المكملات الغذائية -والتي تعطى غالبا لمرضى السرطان- وعصائر الفاكهة".

مزيج السكر

وكشفت الدراسة الجديدة أن مزيج السكر وحده هو ما جعل خلايا السرطان أكثر قدرة على الحركة، مما أدى إلى انتشار أسرع إلى الكبد، ويعدّ الكبد الموقع الأكثر شيوعا لانتشار سرطان القولون والمستقيم.

واكتشف الفريق أن مزيج الغلوكوز والفركتوز ينشّط إنزيما يسمى سوربيتول ديهيدروجينيز (Sorbitol Dehydrogenase)، الذي يعزز أيض الجلوكوز ويحفّز مسار الكوليسترول، مما يؤدي في النهاية إلى انتشار الورم.

هذا المسار هو نفسه الذي تستهدفه الستاتينات، وهي أدوية يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.

إعلان

وجد الباحثون أن حجب سوربيتول ديهيدروجينيز يبطئ انتشار السرطان حتى مع وجود مزيج السكر، مما يشير إلى أن استهداف الإنزيم يمكن أن يساعد أيضا في منع انتشار الورم.

قالت جيهي: "أظهرنا أن الامتناع عن المشروبات السكرية يبطئ انتشار سرطان القولون والمستقيم في نماذجنا ما قبل السريرية، حتى بعد تكوّن الأورام. وهذا يشير إلى أن التغييرات الغذائية يمكن أن تحدث فرقا في المراحل المتأخرة من المرض، على الرغم من أن الدراسات على المرضى ستكون ضرورية لتأكيد ذلك".