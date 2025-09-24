الدعم المستمر يساعد الأشخاص على الحفاظ على وزنهم بعد اتباع حمية

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتلقون دعما هاتفيا منتظما بعد فقدان الوزن هم أكثر حفاظا على وزنهم المفقود، لكن تلقي مكالمات إضافية عند وجود خطر استعادة الوزن لا يضيف أي فائدة.

وأجرى الدراسة كاثرين م. روس، الحاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في الصحة العامة، وباحثة علمية أولى في مركز أدفوكيت أورورا للأبحاث بالولايات المتحدة، وأستاذة مشاركة في قسم العلوم الاجتماعية والسياسة الصحية في كلية الطب بجامعة ويك فورست.

ونشرت الدراسة في 22 سبتمبر/أيلول في مجلة "جاما نيتورك أوبن" (JAMA Network Open) وتابعت 255 بالغا يعانون من السمنة الذين فقدوا ما لا يقل عن 5% من وزنهم الأولي خلال برنامج لفقدان الوزن لمدة 16 أسبوعا.

تلقى جميع المشاركين مكالمات دعم هاتفية شهرية. وتم تعيين المشاركين عشوائيا لتلقي هذه المكالمات إما مرة واحدة كل شهر أو عند تشغيلها بواسطة خوارزمية حددت أنهم معرضون لخطر كبير لاستعادة الوزن.

بعد 20 شهرا، حافظت كلتا المجموعتين على متوسط ​​فقدان 8% من الوزن من وزنهما الأولي، وحافظ حوالي 60% من المشاركين على ما لا يقل عن 5% من وزنهم الأولي.

وقالت روس "هذه الدراسة مهمة لأنها تظهر أن الدعم المستمر يساعد الأشخاص حقا في الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت، وكانت النتائج في كلتا المجموعتين أفضل مما توقعنا".

وأضافت "لدينا بعض الأسباب وراء ذلك، ونحن متحمسون للبدء في دراسات جديدة لتحسين خوارزميتنا للتنبؤ باستعادة الوزن".

ولفتت روس إلى أن تلك النتائج تدعم توفير رعاية طويلة الأمد للسمنة، في إطار نموذج الأمراض المزمنة، "تماما كما نفعل مع المشكلات الصحية طويلة الأمد الأخرى".

وقالت إنهم يأملون أن "يشجع هذا البحث المزيد من العيادات والبرامج الصحية على تقديم دعم مستمر لمساعدة الناس على الحفاظ على وزنهم".