الإكثار من ضرب الكرة بالرأس يؤدي لتغيرات في المخ

كشفت دراسة حديثة لفريق بحثي من جامعات فوردهام وديلاوير وكولومبيا وألبرت أينشتين بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإكثار من ضرب الكرة بالرأس خلال مباريات كرة القدم يؤدي إلى تغيرات عميقة داخل ثنايا المخ لدى اللاعبين، مما يؤثر على الذاكرة والتفكير.

وقارنت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية نيورولوجي Neurology المتخصصة في طب الأعصاب، بين أكثر من 350 لاعب كرة قدم من الهواة وبين حوالي 80 رياضيا يمارسون رياضات غير احتكاكية، وأجريت للمتطوعين صور أشعة للمخ للتعرف على حركة جزيئات الماء داخل ثنايا معينة في المخ.

وتبين من الدراسة أن اللاعبين الذين يستمرون في ضرب الكرة بالرأس خلال المباريات، بما يزيد عن 3 آلاف مرة في السنة، يتعرضون لاضطرابات في طبقة رفيعة تحيط بالمادة البيضاء قرب القشرة المخية.

وأخضع الفريق البحثي المتطوعين أيضا لاختبارات لقياس قدرات التفكير والذاكرة.

وقال الطبيب مايكل ليبتون من جامعة كولومبيا: "في حين أن ممارسة الرياضة تنطوي على فائدة كبيرة، بما في ذلك احتمالات الحد من تدهور الوظائف المعرفية للمخ، فإن تكرار ارتطام الرأس أثناء ممارسة بعض الرياضات الاحتكاكية مثل كرة القدم ربما يبطل هذه الفوائد".

وذكر أعضاء فريق الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على بعض الأماكن التي قد تتعرض للخطر جراء هذه الممارسة داخل المخ.

جدير بالذكر أن المخ هو أكبر جزء في الدماغ ويقع في الجزء العلوي من الجمجمة، ويعد المسؤول عن التفكير، التعلم، الذاكرة، العواطف، والحركة، وينقسم المخ إلى نصفين الأيمن والأيسر، وكل نصف يتحكم بالجسم المقابل له، وطبقة المخ الخارجية تسمى القشرة الدماغية أو المادة الرمادية، وهي مليئة بالثنيات والتجاعيد التي تزيد من مساحة معالجة المعلومات.