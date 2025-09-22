بنغلاديش تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات حمى الضنك ووفياتها عام 2025

تسارعت وتيرة الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء بنغلاديش، حيث أبلغ مسؤولو الصحة عن أكبر ارتفاع يومي في كل من الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بالمرض هذا العام.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية -أمس الأحد- إن 12 شخصا توفوا خلال الساعات 24 الماضية ونقل 740 مريضا جديدا إلى المستشفيات بسبب العدوى التي ينقلها البعوض. وأودت حمى الضنك بحياة ما لا يقل عن 179 شخصا هذا العام وأصابت ما يقرب من 42 ألفا في جميع أنحاء بنغلاديش.

يُذكر أن أعراض حمى الضنك هي: الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الجسم ‫وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي الذي ‫يغطي مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة لتورم العقد الليمفاوية.

وتتفاقم الأزمة هذا العام بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس شيكونغونيا الذي نادرا ما يسبب الوفاة على عكس حمى الضنك، ولكنه غالبا ما يسبب للمرضى آلاما شديدة في المفاصل وضعفا مزمنا.

وقد شهد عام 2023 أكبر تفش لحمى الضنك في بنغلاديش، حين أودت بحياة 1705 أشخاص وأصابت أكثر من 321 ألفا آخرين.