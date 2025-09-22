انفصال الشبكية.. حالة طبية نادرة لكنها تهدد البصر
أشارت مجلة "جيزوند بوند دي" الألمانية إلى أن انفصال الشبكية يعد من الحالات الطبية النادرة لكنه شديد الخطورة، وقد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا لم يتم التعامل معه سريعا.
وأفاد الأطباء الألمان بأن انفصال الشبكية يحدث عندما تنفصل الطبقة الحساسة للضوء في شبكية العين عن الطبقة الواقعة تحتها، مما يعرقل وصول التغذية الضرورية إلى الخلايا البصرية، ويؤثر سلبا على القدرة على الرؤية.
وتشمل أبرز العلامات المبكرة لحدوث انفصال الشبكية ظهور ومضات ضوئية في الظلام ونقاط سوداء أو خيوط تتحرك في مجال الرؤية، إضافة إلى ظهور ظل داكن يتحرك من أسفل العين إلى الأعلى ورؤية ضبابية أو محدودة، ويكون الأشخاص ذوو قصر النظر الشديد ومرضى السكري أكثر عرضة للإصابة، كما قد تلعب التغيرات المرتبطة بالعمر أو إصابات العين دورا في زيادة المخاطر.
وتشخص الحالة عادة من قبل طبيب العيون باستخدام فحص مباشر لشبكية العين، ويؤكد الخبراء أن سرعة التوجه إلى الطبيب عند ظهور أي من هذه الأعراض هي عامل حاسم لمنع حدوث تلف دائم في حساسية الإبصار.
ويشير الأطباء إلى أن هذه العلامات قد تكون مؤشرا على مشكلات أخرى في العين أيضا، ولذلك فإن عدم الانتظار واستشارة الطبيب فورا يظل الخيار الأكثر أمانا للحفاظ على البصر وصحة العين.