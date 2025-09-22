‫انفصال الشبكية .. حالة طبية نادرة لكنها تهدد البصر

أشارت مجلة "جيزوند بوند دي" الألمانية ‫إلى أن انفصال الشبكية يعد من الحالات الطبية النادرة لكنه شديد ‫الخطورة، وقد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا لم يتم التعامل معه سريعا.

‫وأفاد الأطباء الألمان بأن انفصال الشبكية يحدث عندما تنفصل الطبقة ‫الحساسة للضوء في شبكية العين عن الطبقة الواقعة تحتها، مما يعرقل وصول ‫التغذية الضرورية إلى الخلايا البصرية، ويؤثر سلبا على القدرة على ‫الرؤية.

‫وتشمل أبرز العلامات المبكرة لحدوث انفصال الشبكية ظهور ومضات ضوئية في ‫الظلام ونقاط سوداء أو خيوط تتحرك في مجال الرؤية، إضافة إلى ظهور ظل ‫داكن يتحرك من أسفل العين إلى الأعلى ورؤية ضبابية أو محدودة، ويكون ‫الأشخاص ذوو قصر النظر الشديد ومرضى السكري أكثر عرضة للإصابة، كما قد ‫تلعب التغيرات المرتبطة بالعمر أو إصابات العين دورا في زيادة المخاطر.

‫وتشخص الحالة عادة من قبل طبيب العيون باستخدام فحص مباشر لشبكية ‫العين، ويؤكد الخبراء أن سرعة التوجه إلى الطبيب عند ظهور أي من هذه ‫الأعراض هي عامل حاسم لمنع حدوث تلف دائم في حساسية الإبصار.

‫ويشير الأطباء إلى أن هذه العلامات قد تكون مؤشرا على مشكلات أخرى في العين ‫أيضا، ولذلك فإن عدم الانتظار واستشارة الطبيب فورا يظل الخيار الأكثر ‫أمانا للحفاظ على البصر وصحة العين.