الخلايا الجذعية تصلح أدمغة الفئران بعد السكتة الدماغية

اكتشف باحثون في جامعة زيورخ أن زراعة الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج الضرر الناتج عن السكتة الدماغية.

وتشمل آثارها المفيدة تجديد الخلايا العصبية واستعادة الوظائف الحركية، مما يمثل إنجازا بارزا في علاج اضطرابات الدماغ.

وأجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة زيورخ في سويسرا وجامعة جنوب كالفورنيا بالولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة نيتشر كوميونكيشنز في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

ويصاب واحد من كل 4 بالغين بسكتة دماغية خلال حياتهم، مما يخلف أضرارا صحية كبيرة مثل الشلل أو ضعف الكلام، لأن النزف الداخلي أو نقص إمدادات الأكسجين يدمر خلايا الدماغ بشكل لا رجعة عنه، ولا توجد حاليا علاجات لإصلاح هذا النوع من الضرر.

ويقول كريستيان تاكنبرغ، الرئيس العلمي لقسم التنكس العصبي في معهد الطب التجديدي بجامعة زيورخ والباحث المشارك بالدراسة "لهذا السبب، من الضروري اتباع أساليب علاجية جديدة لتجديد الدماغ المحتمل بعد الأمراض أو الحوادث".

ويضيف "تظهر نتائجنا أن الخلايا الجذعية العصبية لا تكوّن خلايا عصبية جديدة فحسب، بل تحفّز أيضا عمليات تجديد أخرى".

وقد استخدمت الدراسات خلايا جذعية عصبية بشرية، والتي يمكن أن تتكوّن منها أنواع مختلفة من خلايا الجهاز العصبي. واستخرجت الخلايا الجذعية من خلايا جذعية محفّزة متعددة القدرات، والتي يمكن تصنيعها من خلايا جسدية بشرية طبيعية.

وحفّز الباحثون سكتة دماغية دائمة لدى الفئران، تشبه خصائصها إلى حدّ كبير أعراض السكتة الدماغية لدى البشر.

وقد عدّلت الحيوانات وراثيا بحيث لا ترفض الخلايا الجذعية البشرية. وبعد أسبوع من تحفيز حدوث السكتة الدماغية، زرع فريق البحث خلايا جذعية عصبية في منطقة الدماغ المصابة، وراقبوا التطورات اللاحقة باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التصوير والكيمياء الحيوية.

ويقول تاكنبرغ "وجدنا أن الخلايا الجذعية بقيت على قيد الحياة طوال فترة التحليل الكاملة التي استمرت 5 أسابيع، وأن معظمها تحول إلى خلايا عصبية، والتي تواصلت بالفعل مع خلايا الدماغ الموجودة بالفعل".

وقد وجد الباحثون أيضا علامات أخرى للتجدد تشمل تكوين أوعية دموية جديدة، وتخفيف عمليات الاستجابة الالتهابية، وتحسين سلامة الحاجز الدموي الدماغي.