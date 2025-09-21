صحة

هل تناول الأدوية يتعارض مع الرضاعة الطبيعية؟

Published On 21/9/2025
آخر تحديث: 18:39 (توقيت مكة)

قال مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس ‫إن تناول الأدوية بشكل عام لا يتعارض مع الرضاعة الطبيعية، مشيرا إلى أن ‫معظم الأدوية الآمنة في أثناء الحمل تكون آمنة أيضا في أثناء الرضاعة ‫الطبيعية.

‫وأوضح المستشفى أن كمية المواد الفعالة التي تنتقل إلى حليب الثدي ‫تعتبر ضئيلة، نظرا لاختلاف مسارات وصول المواد الفعالة، فخلال فترة ‫الحمل تصل المواد الفعالة الجنين عبر مجرى الدم والمشيمة، في حين تصل ‫إليه خلال الرضاعة الطبيعية عبر حليب الأم، علما بأن مسار وصول المواد ‫الفعالة عبر حليب الأم أقل مباشرة من مسار وصولها عبر المشيمة. لذلك ‫يمكن تناول عديد من الأدوية في أثناء الرضاعة الطبيعية بأمان.

‫وتشمل الأدوية الآمنة عموما أثناء الرضاعة الطبيعية ما يلي:

  • المضادات الحيوية
  • مضادات الاكتئاب مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
  • أدوية ضغط الدم
  • مضادات الهيستامين
  • مسكنات الألم

‫وعلى الرغم من أن بعض المواد الفعالة غير ضارة بالطفل، فإنها تقلل من ‫إنتاج الحليب. وهذا ينطبق على سبيل المثال على دواء "السودوإيفيدرين".

وبوجه عام، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء مع الرضاعة ‫الطبيعية.

المصدر: الألمانية

