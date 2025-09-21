هل تناول الأدوية يتعارض مع الرضاعة الطبيعية؟
قال مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس إن تناول الأدوية بشكل عام لا يتعارض مع الرضاعة الطبيعية، مشيرا إلى أن معظم الأدوية الآمنة في أثناء الحمل تكون آمنة أيضا في أثناء الرضاعة الطبيعية.
وأوضح المستشفى أن كمية المواد الفعالة التي تنتقل إلى حليب الثدي تعتبر ضئيلة، نظرا لاختلاف مسارات وصول المواد الفعالة، فخلال فترة الحمل تصل المواد الفعالة الجنين عبر مجرى الدم والمشيمة، في حين تصل إليه خلال الرضاعة الطبيعية عبر حليب الأم، علما بأن مسار وصول المواد الفعالة عبر حليب الأم أقل مباشرة من مسار وصولها عبر المشيمة. لذلك يمكن تناول عديد من الأدوية في أثناء الرضاعة الطبيعية بأمان.
وتشمل الأدوية الآمنة عموما أثناء الرضاعة الطبيعية ما يلي:
- المضادات الحيوية
- مضادات الاكتئاب مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
- أدوية ضغط الدم
- مضادات الهيستامين
- مسكنات الألم
وعلى الرغم من أن بعض المواد الفعالة غير ضارة بالطفل، فإنها تقلل من إنتاج الحليب. وهذا ينطبق على سبيل المثال على دواء "السودوإيفيدرين".
وبوجه عام، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء مع الرضاعة الطبيعية.