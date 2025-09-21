نصائح للحفاظ على صحة الرئة
تلعب الرئة دورا محوريا في الجسم، إذ إنها تضمن وصول الأكسجين إلى الجسم، وبالتالي الوقود لكل خلاياه. ويمكن الحفاظ على صحة الرئة من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة.
وأوضحت خدمة معلومات الرئة بألمانيا أن رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية تتمتع بتأثير إيجابي على صحة الرئة؛ إذ إنها تعمل على زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، ومن ثم نقل المزيد من الأكسجين عبر الجسم.
وإذا كان المرء يعاني بالفعل من أمراض الرئة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيتعين عليه استشارة الطبيب بشأن التدريب المناسب ومدى كثافته.
الغناء والعزف
وقالت رابطة عيادات أمراض الرئة بألمانيا إن الغناء يسهم أيضا في تحسين تهوية الرئتين بشكل كبير.
كما يعمل العزف على آلات النفخ مثل الكلارينيت أو المزمار أو البوق على تدريب عضلات الجهاز التنفسي، وبالتالي تحسين وظائف الرئة، ولذلك ينصح به للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو.
الإقلاع عن التدخين
قال الدكتور توماس هولتينج، كبير الأطباء في مركز أمراض الرئة في مستشفى شون كلينيك هامبورج-آيلبيك بألمانيا، إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 80% من جميع أورام الرئة الخبيثة ناتجة عن تدخين التبغ سواء كان تدخينا مباشرا أو غير مباشر، إذ يحتوي دخان التبغ على أكثر من 70 مادة كيميائية مسرطنة.
وينبغي أيضا الإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية نظرا لأن هناك أدلة على أن هذا التدخين يرفع خطر حدوث التهاب بشكل متزايد، ليس فقط في الرئتين، بل في جميع أنحاء الجهاز القلبي الوعائي.
التهوية الجيدة للمنزل
قال المكتب الاتحادي لحماية البيئة بألمانيا إن التهوية المنتظمة للمنزل تحول دون تكون العفن، إذ يستبدل الهواء الراكد بهواء نقي، ويتسرب الغبار الناعم والملوثات إلى الخارج.
لذا ينبغي فتح النافذة على مصراعيها بدلا من إمالتها، كما أن التهوية التبادلية تحسن تبادل الهواء.
ولتهوية المنزل بشكل جيد، أوصى المكتب الاتحادي باتباع القواعد العامة التالية:
- في أوقات السنة الباردة، ينبغي تهوية الغرفة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لمدة خمس دقائق تقريبا. ويستغرق تبادل الهواء وقتا أطول في أوقات السنة الدافئة، لذا ينصح بالتهوية لمدة أطول.
- ينبغي بعد الاستيقاظ فتح نافذة (نوافذ) غرفة النوم على مصراعيها لمدة خمس إلى عشر دقائق.
- نبغي التهوية أثناء وبعد الطهي والاستحمام لمدة خمس إلى عشر دقائق.
- من الأفضل عدم استخدام الشموع (المعطرة) وأعواد البخور، لأن الاحتراق الناجم عن استخدامها ينتج غبارا ناعما قد يشكل عبئا على الرئة.
تمارين التنفس
تعمل تمارين التنفس على تزويد الرئة بمزيد من الأكسجين حتى ما تسمى بالمناطق القاعدية، وهي بعيدة عن المركز. ويمكن ممارسة تمرين التنفس التالي كل صباح فور الاستيقاظ:
اجلس على حافة السرير، وضع هاتفك الذكي بجانبك مع ضبط المؤقت على دقيقتين، ثم ضع إحدى يديك على بطنك.
الآن يمكنك البدء بتمرين التنفس المعروف باسم 6-3-6-3 على النحو التالي: استنشق بعمق من أنفك حتى تبرز بطنك، وأثناء ذلك، قم بالعد إلى ستة. وبعد ذلك، احبس أنفاسك وقم بالعد إلى ثلاثة. وبعد ذلك، قم بالزفير مع العد إلى ستة، ثم قم بالزفير من فمك من خلال فتحة ضيقة بين شفتيك المغلقتين بشكل غير محكم. وبعد الزفير، احبس أنفاسك وقم بالعد إلى ثلاثة.
ولا يعد تمرين التنفس هذا مفيدا للرئة فحسب، بل يساعد أيضا على تخفيف التوتر النفسي وخفض ضغط الدم وتقوية عضلات الجهاز التنفسي بشكل عام.