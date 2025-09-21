‫نصائح للحفاظ على صحة الرئة

تلعب الرئة دورا محوريا في الجسم، إذ ‫إنها تضمن وصول الأكسجين إلى الجسم، وبالتالي الوقود لكل خلاياه. ويمكن ‫الحفاظ على صحة الرئة من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة.

وأوضحت خدمة معلومات الرئة بألمانيا أن رياضات قوة التحمل مثل المشي ‫والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية تتمتع بتأثير إيجابي على صحة ‫الرئة؛ إذ إنها تعمل على زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، ومن ثم نقل ‫المزيد من الأكسجين عبر الجسم.

‫وإذا كان المرء يعاني بالفعل من أمراض الرئة مثل الربو أو مرض الانسداد ‫الرئوي المزمن، فيتعين عليه استشارة الطبيب بشأن التدريب المناسب ومدى ‫كثافته.

‫الغناء والعزف

‫وقالت رابطة عيادات أمراض الرئة بألمانيا إن الغناء يسهم أيضا في تحسين ‫تهوية الرئتين بشكل كبير.

كما يعمل العزف على آلات النفخ مثل الكلارينيت أو المزمار أو البوق على ‫تدريب عضلات الجهاز التنفسي، وبالتالي تحسين وظائف الرئة، ولذلك ينصح ‫به للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي ‫المزمن أو الربو.

‫الإقلاع عن التدخين

قال الدكتور توماس هولتينج، كبير الأطباء في مركز أمراض الرئة في مستشفى ‫شون كلينيك هامبورج-آيلبيك بألمانيا، إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 80% من جميع أورام الرئة الخبيثة ناتجة عن تدخين التبغ سواء كان تدخينا ‫مباشرا أو غير مباشر، إذ يحتوي دخان التبغ على أكثر من 70 مادة ‫كيميائية مسرطنة.

‫‫وينبغي أيضا الإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية نظرا لأن هناك أدلة ‫على أن هذا التدخين يرفع خطر حدوث التهاب بشكل متزايد، ليس فقط ‫في الرئتين، بل في جميع أنحاء الجهاز القلبي الوعائي.

‫التهوية الجيدة للمنزل

‫قال المكتب الاتحادي لحماية البيئة بألمانيا إن التهوية المنتظمة للمنزل ‫تحول دون تكون العفن، إذ يستبدل الهواء الراكد بهواء نقي، ويتسرب ‫الغبار الناعم والملوثات إلى الخارج.

‫لذا ينبغي فتح النافذة على مصراعيها بدلا من إمالتها، كما أن التهوية ‫التبادلية تحسن تبادل الهواء.

‫ولتهوية المنزل بشكل جيد، أوصى المكتب الاتحادي باتباع القواعد العامة ‫التالية:

في أوقات السنة الباردة، ينبغي تهوية الغرفة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات ‫يوميا لمدة خمس دقائق تقريبا. ويستغرق تبادل الهواء وقتا أطول في أوقات ‫السنة الدافئة، لذا ينصح بالتهوية لمدة أطول.

ينبغي بعد الاستيقاظ فتح نافذة (نوافذ) غرفة النوم على مصراعيها لمدة ‫خمس إلى عشر دقائق.

نبغي التهوية أثناء وبعد الطهي والاستحمام لمدة خمس إلى عشر دقائق.

من الأفضل عدم استخدام الشموع (المعطرة) وأعواد البخور، لأن ‫الاحتراق الناجم عن استخدامها ينتج غبارا ناعما قد يشكل عبئا على ‫الرئة.

‫تمارين التنفس

تعمل تمارين التنفس على تزويد الرئة بمزيد من الأكسجين حتى ما تسمى ‫بالمناطق القاعدية، وهي بعيدة عن المركز. ويمكن ممارسة تمرين التنفس ‫التالي كل صباح فور الاستيقاظ:‫‫

اجلس على حافة السرير، وضع هاتفك الذكي بجانبك مع ضبط المؤقت على ‫دقيقتين، ثم ضع إحدى يديك على بطنك.

‫الآن يمكنك البدء بتمرين التنفس المعروف باسم 6-3-6-3 على النحو ‫التالي: استنشق بعمق من أنفك حتى تبرز بطنك، وأثناء ذلك، قم بالعد إلى ‫ستة. وبعد ذلك، احبس أنفاسك وقم بالعد إلى ثلاثة. وبعد ذلك، قم بالزفير ‫مع العد إلى ستة، ثم قم بالزفير من فمك من خلال فتحة ضيقة بين شفتيك ‫المغلقتين بشكل غير محكم. وبعد الزفير، احبس أنفاسك وقم بالعد إلى ‫ثلاثة.

ولا يعد تمرين التنفس هذا مفيدا للرئة فحسب، بل يساعد أيضا على تخفيف ‫التوتر النفسي وخفض ضغط الدم وتقوية عضلات الجهاز التنفسي بشكل عام.