‫تعفن الدم يهدد الحياة

تعفن الدم المعروف أيضا باسم "تسمم الدم" يحدث عندما ‫يخرج جهاز المناعة في الجسم عن السيطرة (بيكسابي)
قال تحالف سلامة المرضى بألمانيا إن ‫تعفن الدم يمثل حالة طبية طارئة تستلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة ‫للخضوع للرعاية الطبية في الوقت المناسب، نظرا لأنه يهدد الحياة.

‫وأوضح التحالف أن تعفن الدم -المعروف أيضا باسم "تسمم الدم"- يحدث عندما ‫يخرج جهاز المناعة في الجسم عن السيطرة، ويبدأ بمهاجمة أعضائه. وإذا ‫ترك تعفن الدم دون علاج، فإنه يكون مميتا.

الأعراض

وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بتعفن الدم في:

  • حالة الإعياء الشديدة
  • الارتباك وفقدان التركيز
  • ضيق التنفس وصعوبة التنفس وسرعة التنفس
  • تسارع النبض وخفقان القلب
  •  انخفاض ضغط الدم
  • الألم الشديد غير المبرر
