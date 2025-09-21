‫تعفن الدم يهدد الحياة

قال تحالف سلامة المرضى بألمانيا إن ‫تعفن الدم يمثل حالة طبية طارئة تستلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة ‫للخضوع للرعاية الطبية في الوقت المناسب، نظرا لأنه يهدد الحياة.

‫وأوضح التحالف أن تعفن الدم -المعروف أيضا باسم "تسمم الدم"- يحدث عندما ‫يخرج جهاز المناعة في الجسم عن السيطرة، ويبدأ بمهاجمة أعضائه. وإذا ‫ترك تعفن الدم دون علاج، فإنه يكون مميتا.

‫الأعراض

وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة بتعفن الدم في: