صحة|الصين

منافس جديد لأوزمبك.. ما هو؟

Diabetes patient turn knob on end of insulin pen and dial up correct insulin dose for injection. Scale window on pen syringe showing number of units dose. Medical equipment is easy to self injection ادوبي ستوك
الأشخاص الذين تناولوا إكنوغلوتيد فقدوا ما يقرب من ضعف الوزن الذي فقده أولئك الذين تناولوا دولاغلوتيد (أدوبي ستوك)

سناء جبر

Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 12:31 (توقيت مكة)

أظهرت حقن جديدة تعرف باسم "إكنوغلوتيد" (Ecnoglutide) نتائج واعدة كعلاج لداء السكري من النوع الثاني ومرض السمنة، وهذا قد يقدم منافسا جديدا لأدوية مثل أوزمبيك.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فودان وشركة هانغتشو سايند للعلوم البيولوجية في الصين ونشرت نتائجها في مجلة "لانسيت للسكري والغدد الصماء" (The Lancet Diabetes & Endocrinology) في 22 أغسطس/آب الجاري، وكتبت عنها مجلة نيوزويك الأميركية.

واكتشف الباحثون أن إكنوغلوتيد يعمل بنفس فعالية دولاغلوتيد (حقنة توصف عادة مرة واحدة أسبوعيا لإدارة داء السكري) في خفض مستويات السكر في الدم.

ويساعد كل من إكنوغلوتيد -الذي لم يرخص بعد- ودولاغلوتيد على تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال التأثير على نفس المستقبل في الجسم، المعروف باسم مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1، وقال الباحثون إن إكنوغلوتيد قد يساعد المرضى على خسارة وزن أكبر من دولاغلوتيد.

وأوضح الباحثون أن إكنوغلوتيد يستهدف مسارات محددة في الجسم تعزز إنتاج الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم، مع تجنب مسار آخر يمكن أن يقلل أحيانا من نشاط المستقبل. ويفعّل دولاغلوتيد كلا المسارين بنفس القدر.

ناهضات GLP-1 .. عائلة أوزمبيك وإخوانه قام العلماء بتطوير أدوية تحاكي عمل هرمون GLP-1، وسمت بناهضات GLP-1 : GLP-1 Agonists. ناهضات GLP-1 هي أدوية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن. هناك العديد من أنواع مختلفة. وهي مجرد جزء واحد من خطة العلاج الخاصة بك إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني أو السمنة. غالبا ما تكون ناهضات GLP-1 عبارة عن أدوية قابلة للحقن، مما يعني أنك تحقن دواء سائلا بإبرة ومحقنة. تقوم بإعطاء الحقن في الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة (الحقن تحت الجلد). تشمل مناطق الجسم التي يمكنك حقنها فيها البطن والفخذين الخارجيين والأرداف العلوية وظهر ذراعيك، وفقا لكليفلاند كلينيك. تشمل الأسماء الأخرى لفئة الدواء هذه ما يلي: منبهات الببتيد -1 الشبيهة بالغلوكاغون، Glucagon-like peptide-1 agonists. منبهات مستقبلات GLP-1، GLP-1 receptor agonists. محاكيات الإنكريتين، Incretin mimetics. نظائر GLP-1، GLP-1 analogs. هذه الأدوية جديدة نسبيا. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول ناهض GLP-1 (إكسيناتيد) في عام 2005. ولا يزال الباحثون يتعلمون عن استخداماته وفوائده المحتملة الأخرى. لا تستطيع ناهضات GLP-1 وحدها علاج مرض السكري من النوع الثاني أو السمنة. تتطلب كلتا الحالتين استراتيجيات علاجية أخرى، مثل نمط الحياة والتغييرات الغذائية. بعض أبرز ناهضات GLP-1: حقن سيماغلوتيد Semaglutide injection، واسمها التجاري أوزمبيك Ozempic. حقن سيماغلوتيد المخصصة لفقدان الوزن، واسمها التجاري ويجوفي Wegovy أقراص سيماغلوتايد Semaglutide tablets، واسمها التجاري ريبلسوس Rybelsus. دولغلوتايد Dulaglutide، واسمه التجاري تروليسيتي Trulicity. إكسيناتيد Exenatide، واسمه التجاري بييتا Byetta إكسيناتيد ممتد المفعول Exenatide extended-release، واسمه التجاري بيدوريون Bydureon. حقن ليراغلوتايد Liraglutide، واسمها التجاري فيكتوزا Victoza. حقن ليراغلوتايد لفقدان الوزن، واسمها التجاري ساكسيندا Saxenda . ليكسيناتيد Lixisenatide، واسمه التجاري أدليكسين Adlyxin. هناك أيضا فئة مماثلة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات GLP-1/GIP المزدوجة. من هذه الأدوية تيرزباتيد Tirzepatide، واسمه التجاري مونجارو Mounjaro.

تحكم أفضل وصناعة أسهل

وصرحت فايفي جيانغ، مؤلفة الدراسة، لمجلة نيوزويك: "يظهر إكنوغلوتيد فعالية أفضل في إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأدوية المستخدمة في التجارب السريرية".

واستمرت الدراسة 52 أسبوعا، وشملت أكثر من 600 بالغ مصاب بداء السكري من النوع الثاني في الصين، انخفض متوسط ​​سكر الدم لدى المشاركين الذين تناولوا إكنوغلوتيد بنحو 1.9%، مقارنة بانخفاض قدره 1.65% لدى المشاركين الذين تناولوا دولاغلوتيد، كما فقد الأشخاص الذين تناولوا إكنوغلوتيد ما يقرب من ضعف الوزن الذي فقده أولئك الذين تناولوا دولاغلوتيد.

ويتوقع بناء على المعلومات المتاحة حتى الآن أن تكون أنواع الآثار الجانبية المرتبطة بإكنوغلوتيد مماثلة لتلك الخاصة بناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 الحالية (مثل سيماغلوتيد أو دولاغلوتيد)، بما في ذلك بشكل رئيسي اضطرابات الجهاز الهضمي (الإسهال، والغثيان، والتقيؤ) وفقدان الشهية، وكانت معظم الحالات آثارا جانبية خفيفة إلى متوسطة، وتميل إلى الانخفاض تدريجيا مع العلاج لفترات طويلة.

إعلان

وتبرز الدراسة أيضا أن إنتاج إكنوغلوتيد أسهل من إنتاج ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 الأخرى، وهذا يعني إمكانية تصنيعه بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من أدوية إنقاص الوزن الأخرى المتوفرة حاليا.

المصدر: نيوزويك

إعلان