أوروبا توافق على دواء لاكتئاب ما بعد الولادة

وافقت المفوضية الأوروبية على دواء "زورانولون"، مما يتيح للنساء اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة فرصة الحصول على دواء مخصص لعلاج هذا النوع من الاكتئاب داخل دول الاتحاد الأوروبي.

واكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب في الصحة النفسية يمكن أن يصيب النساء بعد الإنجاب، وتشمل أعراضه الشعور بالحزن والقلق والتعب، وصعوبة القيام بالوظائف والمهام اليومية.

وأشارت المفوضية في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إلى أن "هذا الاضطراب يمكن أن يتسم بالحدة والاستمرار لفترة طويلة، مما يخلف آثارا سلبية على الأم وطفلها".

وحتى الآن، لا توجد هناك أي أدوية معتمدة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، وغالبا ما تستغرق مضادات الاكتئاب التقليدية وقتا طويلا قبل أن تخفف الأعراض.

وقالت المفوضية إن الدواء الجديد يتم تناوله عن طريق الفم ولا يُصرَف إلا بوصفة طبية، ويمكن أن يخفف أعراض الاكتئاب بعد أسبوعين من بدء العلاج.

وتمت الموافقة على دواء زورانولون عقب تقييم أجرته وكالة الأدوية الأوروبية.