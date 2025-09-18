آلام الرقبة قد ترجع إلى هذا المرض
Published On 18/9/2025|
آخر تحديث: 10:16 (توقيت مكة)
قالت الجمعية الألمانية للتشخيص والعلاج الوظيفي إن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".
وأوضحت الجمعية أن الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي هو مصطلح شامل لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان.
وتتمثل أعراض الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي في الشد والالتهاب وإزاحة المفصل الفكي وألم في الفك وطقطقة في مفصل الفك وصعوبة في فتح الفم، بالإضافة إلى ألم في الرقبة وألم في الكتفين والصداع، وأحيانا ألم في الأذنين أيضا.
ويتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات وتدليك الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.
المصدر: الألمانية