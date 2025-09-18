‫آلام الرقبة قد ترجع إلى هذا المرض

قالت الجمعية الألمانية للتشخيص ‫والعلاج الوظيفي إن آلام الرقبة قد ترجع إلى خلل في جهاز المضغ يعرف ‫باسم "الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي".

‫وأوضحت الجمعية أن الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي هو مصطلح شامل ‫لاضطرابات في تفاعل مفاصل الفك وعضلات المضغ والأسنان، مشيرة إلى أن هذا ‫الخلل له أسباب عدة مثل التوتر النفسي وصرير الأسنان.

‫‫وتتمثل أعراض الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي في الشد والالتهاب ‫وإزاحة المفصل الفكي وألم في الفك وطقطقة في مفصل الفك وصعوبة في فتح ‫الفم، بالإضافة إلى ألم في الرقبة وألم في الكتفين والصداع، وأحيانا ألم ‫في الأذنين أيضا.

‫ويتم علاج الخلل الوظيفي القحفي الفكي السفلي بواسطة المسكنات وتدليك ‫الفك وتمارين الاسترخاء والجبائر.