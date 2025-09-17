بروتين موجود في العين والدم يرتبط ارتباطا وثيقا بالإدراك

أظهرت دراسة جديدة وجود ارتباط كبير بين مستويات بروتين يسمى "سليت غايدنس ليجند 2" (Slit Guidance Ligand 2) في كل من الجسم الزجاجي (المادة الهلامية في العين) والدم ونتائج اختبارات الإدراك العصبي لدى الأفراد في منتصف العمر.

وتعد هذه أول دراسة تسجل التركيزات النسبية لبروتين "سليت غايدنس ليجند 2" في الجسم الزجاجي وبلازما الدم، وتثبت وجود ارتباط بين مستويات "سليت غايدنس ليجند 2" من كلا المصدرين والوظيفة الإدراكية.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة مرض ألزهايمر في سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

خضع 79 فردا، بمتوسط ​​عمر 56 عاما، لجراحة العيون، بالإضافة إلى تقييمات الإدراك العصبي.

وجُمعت عينات من الجسم الزجاجي والبلازما، ثم تم تحليل العينات باستخدام مقايسة مناعية كهروكيميائية ضوئية عالية الحساسية ومصممة خصوصا للكشف عن "سليت غايدنس ليجند 2".

وجد الباحثون أن انخفاض مستويات "سليت غايدنس ليجند 2" في الجسم الزجاجي يرتبط بانخفاض الدرجات في تقييم مونتريال المعرفي (Montreal Cognitive Assessment)، وهو أداة فحص للضعف الإدراكي، بالإضافة إلى انخفاض الدرجة المعيارية للتذكر الفوري للكلمات، وهو مقياس للذاكرة اللفظية.

ارتبط ارتفاع مستويات "سليت غايدنس ليجند 2" في البلازما بانخفاض درجات تقييم مونتريال المعرفي.

والجدير بالذكر أن الجسم الزجاجي يحتوي على ما يصل إلى 7 أضعاف كمية "سليت غايدنس ليجند 2" الموجودة في البلازما.