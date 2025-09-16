‫دراسة: الأغذية عالية المعالجة تضر بصحة الرجال

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن ‫الأغذية عالية المعالجة مثل الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة ‫والمشروبات الغازية تضر بصحة الرجال؛ حيث إنها تعزز فرص زيادة الوزن ‫وتحدث خللا في التوازن الهرموني وتقلل جودة الحيوانات المنوية.

‫وفي هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة كوبنهاغن الدانماركية، تساءل ‫الباحثون عما إذا كانت معالجة الطعام بنفس محتوى السعرات الحرارية ‫والمغذيات تؤثر على صحة الشخص. وبعد أن تناول 43 رجلا تتراوح أعمارهم ‫بين 20 و35 عاما الأطعمة عالية المعالجة أو قليلة المعالجة لمدة معينة، ‫كانت هناك اختلافات واضحة:

‫الوزن: مع الأغذية عالية المعالجة زادت كتلو الدهون بمتوسط حوالي 1 ‫كيلوغرام، على الرغم من أن كلا النظامين يحتويان على كميات مماثلة من ‫السعرات الحرارية والمواد المغذية.

‫الكوليسترول: تغيرت نسبة الكوليسترول الجيد "إتش دي إل" (HDL) إلى الكوليسترول الضار ‫"إل دي إل" (LDL) بشكل سلبي.

‫محتوى المواد الكيميائية البلاستيكية: تسببت الأطعمة عالية المعالجة في ‫ارتفاع محتوى مادة "CXMINP" في الدم بشكل حاد، وهي مادة كيميائية ‫بلاستيكية تحدث خللا في التوازن الهرموني الطبيعي، الأمر الذي قد يكون ‫السبب وراء توافر كمية قليلة من الهرمونات المهمة لجودة الحيوانات ‫المنوية.

‫الليثيوم: انخفضت كمية الليثيوم في الدم، مع العلم بأن الليثيوم يعمل ‫على تحسين المزاج من خلال التأثير على تواصل الخلايا العصبية وتنظيم ‫الإجهاد في الدماغ.

‫وخلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة عالية المعالجة لا يؤثر فقط على ‫الصحة القلبية، بل على الصحة الإنجابية لدى الرجل أيضا، وذلك بسبب تكاثر ‫المواد الضارة في الدم والسائل المنوي.