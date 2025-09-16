حذرت مجلة "هايلبراكسيسنت" الألمانية ‫من أن بكتيريا الفم قد تعزز الإصابة بأمراض القلب المميتة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن دراسة حديثة أشارت إلى أن صحة الفم وصحة ‫القلب مترابطتان بشكل أوثق مما كان يعتقد سابقا، حيث تبين أن بعض ‫بكتيريا الفم قد تسهم في تطور تصلب الشرايين وترفع بشكل ملحوظ خطر ‫الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والنوبات القلبية ذات العواقب المميتة.

‫بكتيريا مختبئة في اللويحات

‫وقد قام الباحثون "بجمعية القلب الأميركية" بتحليل 121 عينة من أشخاص ‫توفوا فجأة، إضافة إلى 69 عينة أخذت أثناء عمليات جراحية لمرضى يعانون ‫من ضيق الشرايين، ومن خلال الفحوص الجزيئية وتحليل الأنسجة وقياس ‫التعبير الجيني، جرى تحديد تأثير البكتيريا على الجهاز المناعي.

‫وأظهرت النتائج أن 24% من العينات احتوت على الحمض النووي لما يعرف باسم ‫المكورات العقدية الخضراء، وهي نوع معروف من بكتيريا الفم، وقد وجدت ‫هذه الميكروبات مختبئة على شكل أغشية حيوية في قلب اللويحات.

‫ارتباط وثيق مع أمراض قلبية مميتة

‫وارتبط وجود هذه البكتيريا بشكل مباشر بزيادة تصلب الشرايين وارتفاع خطر ‫الإصابة بأمراض الشرايين التاجية المميتة أو النوبات القلبية، ولاحظ ‫الخبراء أيضا أن الجهاز المناعي لا ينشط إلا عند اختراق أجزاء من الغشاء ‫الحيوي الطبقة الخارجية للويحات، حيث يؤدي ذلك إلى تفعيل قوي لمسارات ‫إشارات خلوية معينة، مما يعزز الالتهابات.

‫وخلصت الدراسة إلى أن الالتهابات البكتيرية الكامنة والمزمنة قادرة على ‫التملص من الجهاز المناعي، ما يسهم في تطور اللويحات التصلبية المعقدة ‫وزيادة خطر النوبات القلبية المميتة.

‫أهمية صحة الفم

‫وأوضحت هذه النتائج أن بكتيريا الفم يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على ‫صحة القلب، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للوقاية والعلاج، ويؤكد في ‫الوقت ذاته أهمية نظافة الأسنان الدورية والفحوص المنتظمة لدى طبيب ‫الأسنان للوقاية من مشكلات قلبية خطيرة.