ما علامات التسنين؟ وهل الحمى من أعراضه؟ وما الطريقة الصحيحة للعناية بأسنان الطفل؟ وهل بلع معجون الأسنان آمن أم خطير؟

هذه الأسئلة وغيرها طرحناها في عيادة الجزيرة مع الدكتورة سوزان صقر استشارية طب أسنان الأطفال، والأستاذة المساعدة في كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية. والدكتورة سوزان هي عضو جمعية طب الأسنان الفرنسية وعضو جمعية طب أسنان الأطفال اللبنانية.

ما علامات التسنين لدى الأطفال؟

نلاحظ أن الطفل يضع يده في فمه ويسيل لعابه بكثرة ويبكي بشكل متواصل، تبدأ هذه الأعراض بعمر 5-6 شهور مع وجود فروقات بين الأطفال فقد تبدأ قبل ذلك أو بعده.

هل الحمى من أعراض التسنين؟

الحمى نتيجة، لأن الطفل يضع أصبعه في فمه وهذا يعرضه للجراثيم.

ما أفضل مسكّن لتخفيف الألم والأعراض؟

ممكن إعطاء الطفل باراسيتامول كل 6 ساعات عند الضرورة، ولا تنفع المواد الهلامية الموضعية في هذه المرحلة، ولكنها تفيد بعد ظهور السن يمكن استخدامها.

متى تبدأ الأسنان بالبزوغ؟

الأسنان اللبنية تبدأ بالبزوغ بعمر 6 أشهر لعمر سنتين ونصف، أما الأسنان الدائمة فبين 6 سنوات و12 سنة.

ما الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنان الطفل؟

من المهم تنظيف أسنان الطفل في عمر صغير، بمجرد بزوغ سن الحليب يجب تنظيف أسنان الطفل، بعمر 6 أشهر يمكن استخدام شاش أو أدوات مخصصة لتنظيف أسنان الأطفال وننظف فيها أسنان الطفل، ويجب أن يعتاد الطفل على ذلك، يجب تنظيف أسنان الطفل 3 مرات، الصبح وظهرا وليلا، ويجب الانتباه أن الرضاعة الليلية يمكن أن تساهم في تسوس أسنان الطفل، بعد عمر سنة يجب تنظيف أسنان الطفل ليلا وعدم إرضاعه بعدها، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الموجود في الحليب والذي يسبب حدوث تسوس.

ما معجون الأسنان المناسب للطفل وفقا لعمره؟

كل شريحة عمر لها معجون معين حسب كمية الفلورايد اللازمة لهذه الفئة، الأطفال دون 6 سنوات لهم معجون خاص، بين 6 سنوات و12 سنة لهم معجون خاص، وفوق عمر 12 سنة يمكنهم استخدام معجون الكبار، ويتم وضع كمية من المعجون بحجم حبة البازيلاء.

دون عمر 6 سنوات يمكن استخدام الطريقة الدائرية، وبعد 6 سنوات توضع الفرشاة على اللثة بزاوية 45 درجة ثم ننتقل من اللثة إلى الأسنان بشكل متكرر في الفك العلوي ونعيد ذلك في الفك السفلي والأماكن الخلفية من الأسنان حيث يتم مضغ الطعام، ويجب أن نحرص على استخدام الخيط حيث لا تستطيع فرشاة الاسنان تنظيف ما بين الأسنان.

ما المدة الزمنية اللازمة لتنظيف الأسنان؟

المدة غير مهمة المهم هو الطريقة، حيث يمكن أن تقوم بتفريش الأنسان 5 دقائق، ولكن لا تحصل على النتيجة المرجوة. المهم هو الوصول لجميع مناطق الأسنان والفم بما في ذلك تنظيف اللسان واللثة.

هل بلع الطفل للمعجون خطير؟

إذا كان المعجون مناسبا لعمر الطفل سيكون بلعه غير خطير إذا كان بكمية صغيرة، لكن تكرار ذلك كل يوم من معجون خاص بالكبار يشكل خطرا ويمكن أن يسبب تسمما بالفلورايد، ويجب على الأهل الاحتفاظ بالمعجون في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

ما رأيك بفكرة استخدام معجون أسنان خال من الفلورايد؟

كطبيبة أسنان أطفال أشجع استخدام الفلورايد لأن له فوائد كبيرة كما أظهرت الدراسات، وهو يقي من التسوس ويزيد مقاومة الأسنان للأحماض. لكن يوجد فئة تعتقد أن الفلورايد قد يسبب آثارا سلبية وانا أحترم رأيهم، لكن يجب أن نوضح أن الفلورايد يسبب تسمما للأسنان والعظام عند أخذه بكميات كبيرة في المرة الواحدة، ويعاني بعض الأطفال من حساسية الفلورايد، في هذه الحالة يجب تجنبه.

ما الطريقة التي يتعامل بها طبيب أسنان الأطفال مع الطفل؟

يأتي الكثير من الأطفال "المعنفين" في عيادات طب الأسنان الأخرى والتي غالبا ما يكون الطبيب فيها غير متخصص بطب أسنان الأطفال، لكن هذا غير مناسب، الطفل عندما يزور الطبيب لأول مرة يأتي ليتفحص المكان ويحب أن يرى الطبيب ويشعر اتجاهه بالألفة، لذا طبيب الأسنان يجب أن يلتقي الطفل بابتسامة ومزاح حتى يقرّب له الفكرة التي يريد أن يقولها مما يجعله يشعر بالأمان ويسلمه أسنانه.

من أبرز المشاكل التي يواجهها الأطفال طريقة اصطفاف الأسنان في الفم، ما الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه المشاكل؟

يبدأ الأهل بالسؤال عن طبيب التقويم عند ملاحظة هذه المشكلة وطبيب التقويم يحب أن يرى الأطفال في عمر 10-12 سنة حتى تكون جميع الأسنان الدائمة قد بزغت.

لكن التوجه الجديد هو متابعة الأطفال بعمر صغير جدا لتجنيبهم مشاكل الاصطفاف والإطباق غير الصحيح، بعلاجات بسيطة ولا تسبب لهم مشاكل بأسنانهم.

يكون الإطباق غير صحيح لدى الأطفال الذين يعانون من التنفس الفموي الليلي، وذلك لأن موضع اللسان لا يكون في المكان الصحيح مما يؤثر على الفك العلوي، المشكلة هنا هي مشكلة عضوية بحاجة لاستشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة ويمكن بدء علاج هذه المشكلة من عمر 3 سنوات.

ختاما أرجو من الأمهات اصطحاب أطفالهن كل 6 شهور لطبيب الأسنان، مما يخفف من آلام الأطفال، ويمنحهم الفرصة للتفاعل مع طبيب الأسنان بشكل إيجابي.