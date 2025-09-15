فحوص مهمة لاكتشاف أمراض القلب مبكرا
أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب بإجراء الفحوصات المهمة التالية لاكتشاف أمراض القلب مبكرا، بدءا من عمر 35 عاما:
1- قياس ضغط الدم بانتظام
يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر القابل للتعديل الأكثر شيوعا لأمراض القلب مثل الرجفان الأذيني أو قصور القلب، وغالبا ما يمر دون أن يلاحظ لمدة طويلة. لذلك، من المهم فحص ضغط الدم بانتظام وضبطه بشكل صحيح عند الضرورة.
2- فحص إيقاع القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب
يمكن أن يكشف تخطيط كهربية القلب عن اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني. وإذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرا، ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 70%.
3- قياس مستويات الكوليسترول
يعد ارتفاع مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة "إل دي إل" (LDL) أهم عامل خطر للإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي النوبات القلبية.
4- فحص مستوى السكر في الدم على المدى الطويل
قد يشير ارتفاع مستوى الهيموجلوبين السكري "إتش بي إيه1سي" (HbA1c) إلى الإصابة بمرض السكري أو ما قبله، وهو أيضا علامة تحذيرية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتساعد القياسات المنتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكرا.
5- فحص وظائف الكلى
غالبا ما تصاحب أمراض الكلى مشاكل في القلب. ويمكن أن توفر فحوصات الدم والبول المخبرية مؤشرات مبكرة وتتيح العلاج الموجه.
وللوقاية من أمراض القلب، أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية لأمراض القلب باتخاذ التدابير التالية:
1- الإقلاع عن التدخين
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعزى حوالي واحدة من كل خمس وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم إلى التدخين. لذا توصي المنظمة بالإقلاع عن التدخين.
2- مراقبة الوزن
يمكن للأنسجة الدهنية في البطن أو حول القلب أن تزيد من الالتهاب. ولتتخلص منها يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.