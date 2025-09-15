‫فحوص مهمة لاكتشاف أمراض القلب مبكرا

أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية ‫الألمانية لأمراض القلب بإجراء الفحوصات المهمة التالية لاكتشاف أمراض ‫القلب مبكرا، بدءا من عمر 35 عاما:

1- قياس ضغط الدم بانتظام

‫يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر القابل للتعديل الأكثر شيوعا لأمراض ‫القلب مثل الرجفان الأذيني أو قصور القلب، وغالبا ما يمر دون أن يلاحظ ‫لمدة طويلة. لذلك، من المهم فحص ضغط الدم بانتظام وضبطه بشكل صحيح عند ‫الضرورة.

2- فحص إيقاع القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب

‫يمكن أن يكشف تخطيط كهربية القلب عن اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان ‫الأذيني. وإذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرا، ينخفض خطر الإصابة بالسكتة ‫الدماغية بنسبة تصل إلى 70%.

3- قياس مستويات الكوليسترول

‫يعد ارتفاع مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة "إل دي إل" (LDL) أهم عامل خطر للإصابة ‫بتصلب الشرايين، وبالتالي النوبات القلبية.

4- فحص مستوى السكر في الدم على المدى الطويل

‫قد يشير ارتفاع مستوى الهيموجلوبين السكري "إتش بي إيه1سي" (HbA1c) إلى الإصابة بمرض ‫السكري أو ما قبله، وهو أيضا علامة تحذيرية لخطر الإصابة بأمراض القلب ‫والأوعية الدموية. وتساعد القياسات المنتظمة على اتخاذ الإجراءات ‫اللازمة مبكرا.

5- فحص وظائف الكلى

‫غالبا ما تصاحب أمراض الكلى مشاكل في القلب. ويمكن أن توفر فحوصات الدم ‫والبول المخبرية مؤشرات مبكرة وتتيح العلاج الموجه.

‫وللوقاية من أمراض القلب، أوصت مؤسسة القلب الألمانية والجمعية الألمانية ‫لأمراض القلب باتخاذ التدابير التالية:

1- الإقلاع عن التدخين

‫وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعزى حوالي واحدة من كل خمس وفيات بأمراض ‫القلب والأوعية الدموية حول العالم إلى التدخين. لذا توصي المنظمة ‫بالإقلاع عن التدخين.

2- مراقبة الوزن

يمكن للأنسجة الدهنية في البطن أو حول القلب أن تزيد من الالتهاب. ‫ولتتخلص منها يجب اتباع نظام غذائي صحي ‫ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.