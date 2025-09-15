توقف القلب المفاجئ.. أسبابه وأعراضه
Published On 15/9/2025|
آخر تحديث: 11:27 (توقيت مكة)
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن توقف القلب المفاجئ له أسباب عدة تتمثل في:
- مرض القلب التاجي
- قصور القلب
- التهاب عضلة القلب
- أمراض عضلة القلب
- أمراض صمامات القلب
- عيوب القلب الخلقية
وتتمثل العلامات التحذيرية الدالة على توقف القلب المفاجئ في تسارع ضربات القلب، وضيق التنفس، وألم الصدر، والدوار، وفقدان قصير للوعي أو الإغماء.
الإنعاش القلبي الرئوي
ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن توقف القلب المفاجئ يعد حالة طبية طارئة. وحتى وصول الإسعاف، يجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على النحو التالي:
- يتم وضع يد واحدة على منتصف الصدر والأخرى فوقها.
- مع مد الذراعين ووضع الكتفين مباشرة فوق نقطة الضغط، يتم الضغط لأسفل لمسافة 5-6 سنتيمترات تقريبا.
- يراعى الضغط، ثم الإرخاء، ثم الضغط، ثم الإرخاء دون انقطاع، حتى وصول الإسعاف. وإذا لم يكن المرء بمفرده، فينبغي المناوبة على الضغط بعد دقيقتين تقريبا.
المصدر: الألمانية