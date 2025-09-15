صحة

‫توقف القلب المفاجئ.. أسبابه وأعراضه

Published On 15/9/2025
آخر تحديث: 11:27 (توقيت مكة)

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫توقف القلب المفاجئ له أسباب عدة تتمثل في:

  • مرض القلب التاجي
  • قصور القلب
  • التهاب عضلة القلب
  • أمراض عضلة القلب
  • أمراض صمامات القلب
  • عيوب القلب الخلقية

‫وتتمثل العلامات التحذيرية الدالة على توقف القلب المفاجئ في تسارع ‫ضربات القلب، وضيق التنفس، وألم الصدر، والدوار، وفقدان قصير للوعي أو ‫الإغماء.

‫الإنعاش القلبي الرئوي

‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن توقف القلب ‫المفاجئ يعد حالة طبية طارئة. وحتى وصول الإسعاف، يجب إجراء الإنعاش ‫القلبي الرئوي على النحو التالي:

  • يتم وضع يد واحدة على منتصف الصدر والأخرى فوقها.
  • مع مد الذراعين ووضع الكتفين مباشرة فوق نقطة الضغط، يتم الضغط ‫لأسفل لمسافة 5-6 سنتيمترات تقريبا.
  • يراعى الضغط، ثم الإرخاء، ثم الضغط، ثم الإرخاء دون انقطاع، حتى وصول ‫الإسعاف. وإذا لم يكن المرء بمفرده، فينبغي المناوبة على الضغط بعد ‫دقيقتين تقريبا.
المصدر: الألمانية

