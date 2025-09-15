‫توقف القلب المفاجئ.. أسبابه وأعراضه

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫توقف القلب المفاجئ له أسباب عدة تتمثل في:

مرض القلب التاجي

قصور القلب

التهاب عضلة القلب

أمراض عضلة القلب

أمراض صمامات القلب

عيوب القلب الخلقية

‫وتتمثل العلامات التحذيرية الدالة على توقف القلب المفاجئ في تسارع ‫ضربات القلب، وضيق التنفس، وألم الصدر، والدوار، وفقدان قصير للوعي أو ‫الإغماء.

‫الإنعاش القلبي الرئوي

‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن توقف القلب ‫المفاجئ يعد حالة طبية طارئة. وحتى وصول الإسعاف، يجب إجراء الإنعاش ‫القلبي الرئوي على النحو التالي: