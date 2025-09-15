تهيج العين.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟
قالت مؤسسة "العين" الألمانية إن العين تعد حساسة للغاية لدرجة أن دخول رمش صغير إلى العين يسبب إزعاجا شديدا، مشيرة إلى أن الأمر يزداد إثارة للقلق عند الإصابة بجرح في العين أو دخول جسم غريب كبير فيها -على سبيل المثال- أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو البستنة.
وأوضحت المؤسسة أنه إذا تهيجت العين بسبب دخول جسم غريب فيها مثل الحشرات أو جزيئات الغبار، فتنبغي إزالة الجسم الغريب من حافة الجفن بأصابع مغسولة جيدا أو بقطعة قطن نظيفة.
وكبديل، يمكنك تسريع عملية إخراج الجسم الغريب طبيعيا عن طريق شطف العين بالماء النظيف أو محلول غسول العين.
وفي حالة الأجسام الغريبة الحادة أو المدببة مثل شظايا الزجاج أو المعدن، فيجب تجنب تحريك العين، وتجنب فركها وطلب العناية الطبية الفورية.
ويجب أيضا طلب المشورة الطبية في الحالات التالية:
- إذا لم يكن هناك جسم غريب مرئي أو اختفى، ولكن العين متهيجة أو حمراء أو فيها ألم مستمر.
- في حالة المعاناة من اضطرابات بصرية أو حساسية تجاه الضوء أكثر من المعتاد.
- في حالة إصابة العين بعدوى فطرية في القرنية من خلال ملامسة العين لأجزاء النباتات أثناء إجراء أعمال البستنة مثلا.
- في حالة الإصابة النافذة، وهذا يعني أن جسما غريبا قد اخترق القرنية. وقد يكون هذا الجسم جسيما معدنيا دخل العين أثناء الثقب مثلا ولم يعد مرئيا من الخارج.
ومن الأمثلة الأخرى على الإصابة النافذة وجود شظية لا تزال عالقة في القرنية. وفي هذه الحالة أيضا يجب طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، وتجنب محاولة إزالة الجسم الغريب بنفسك تحت أي ظرف من الظروف.