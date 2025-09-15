تهيج العين.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

قالت مؤسسة "العين" الألمانية إن ‫العين تعد حساسة للغاية لدرجة أن دخول رمش صغير إلى العين يسبب إزعاجا ‫شديدا، مشيرة إلى أن الأمر يزداد إثارة للقلق عند الإصابة بجرح في العين ‫أو دخول جسم غريب كبير فيها -على سبيل المثال- أثناء القيام بالأعمال ‫المنزلية أو البستنة.

‫وأوضحت المؤسسة أنه إذا تهيجت العين بسبب دخول جسم غريب فيها مثل ‫الحشرات أو جزيئات الغبار، فتنبغي إزالة الجسم الغريب من حافة الجفن ‫بأصابع مغسولة جيدا أو بقطعة قطن نظيفة.

‫وكبديل، يمكنك تسريع عملية إخراج الجسم الغريب طبيعيا عن طريق شطف العين ‫بالماء النظيف أو محلول غسول العين.

‫وفي حالة الأجسام الغريبة الحادة أو المدببة مثل شظايا الزجاج أو ‫المعدن، فيجب تجنب تحريك العين، وتجنب فركها وطلب العناية ‫الطبية الفورية.

‫ويجب أيضا طلب المشورة الطبية في الحالات التالية:

إذا لم يكن هناك جسم غريب مرئي أو اختفى، ولكن العين متهيجة أو حمراء ‫أو فيها ألم مستمر.

في حالة المعاناة من اضطرابات بصرية أو حساسية تجاه الضوء أكثر من ‫المعتاد.

في حالة إصابة العين بعدوى فطرية في القرنية من خلال ملامسة العين ‫لأجزاء النباتات أثناء إجراء أعمال البستنة مثلا.

في حالة الإصابة النافذة، وهذا يعني أن جسما غريبا قد اخترق القرنية. ‫وقد يكون هذا الجسم جسيما معدنيا دخل العين أثناء الثقب مثلا ولم يعد ‫مرئيا من الخارج.

‫ومن الأمثلة الأخرى على الإصابة النافذة وجود شظية لا تزال عالقة في ‫القرنية. وفي هذه الحالة أيضا يجب طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ‫ممكن، وتجنب محاولة إزالة الجسم الغريب بنفسك تحت أي ظرف من الظروف.