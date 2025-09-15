الكونغو تبدأ حملة تطعيم لإيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية -أمس الأحد- بدء حملة تطعيم في إقليم كاساي الواقع جنوبي الكونغو الديمقراطية للمعرضين لفيروس الإيبولا والأطقم الصحية في الخطوط الأمامية.

كان قد أُعلن عن تفشي المرض شديد العدوى في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة بولابيه بإقليم كاساي، وقد أسفر حتى الآن عن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا و68 حالة يشتبه بإصابتها بالمرض، وذلك وفقا لإحاطة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه قد أُرسل 400 جرعة أولية فقط من لقاح "إرفيبو"، على أن تُسلم باقي الجرعات لاحقا.

وتواجه حملة التطعيم عراقيل بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة الموبوءة ونقص التمويل.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة التطعيم لاحقا بعدما وافقت مجموعة التنسيق الدولية لتنسيق وتوفير اللقاحات على توفير نحو 45 ألف جرعة إضافية، لتضاف إلى مخزون أولي من 2000 جرعة كان موجودا بالفعل في البلاد.

يذكر أن أحدث تفش لفيروس إيبولا هو الـ16 في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1976، وهو ناجم عن سلالة "زائير" التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الاسم السابق للبلاد.