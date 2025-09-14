جهاز جديد يفتح آفاقا لعلاج الباركنسون دون جراحة

ابتكر باحثون جهازا جديدا يحفز نشاط المناطق العميقة في الدماغ دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مما قد يسهم في علاج الأمراض العصبية مثل مرضي باركنسون والاكتئاب.

وأجرى الدراسة علماء من كلية لندن الجامعية وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز (Nature Communications) في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يورك أليرت.

ابتكر العلماء في الدراسة جهازا يدعى "التحفيز المتقدم بالموجات فوق الصوتية عبر الجمجمة" (Advanced Transcranial Ultrasound stimulation)، ويعمل على زيادة أو تقليل النشاط العصبي عن طريق توجيه الموجات فوق الصوتية إلى مناطق محددة في الدماغ.

إحدى التقنيات العلاجية المستخدمة حاليا هي التحفيز بالموجات الصوتية عبر الجمجمة Transcranial Ultrasound Stimulation.

تقوم هذه التقنية على تعديل نشاط الخلايا العصبية عن طريق نبضات ميكانيكية تؤثر على إرسال الإشارات المرسلة، وتفتقر إلى الدقة في الوصول للمناطق العميقة من الدماغ دون الإضرار بما حولها، مما يقلل من فعالية العلاج.

القبعة الجديدة

يتكون الجهاز من خوذة تنتج الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى قطعة بلاستيكية لتثبيت الرأس لضمان دقة أكبر في استهداف المناطق الدقيقة في الدماغ دون إيذاء المناطق المجاورة.

ويستطيع الجهاز استهداف مناطق أصغر بألف مرة من جهاز الموجات فوق الصوتية التقليدي، وبدقة أكثر بـ30 مرة عن العمليات الجراحية.

اختبر الباحثون الجهاز على 7 متطوعين، واستهدفوا النواة الركبية الجانبية (lateral geniculate nucleus) إحدى أجزاء المهاد التي تقوم بمعالجة البيانات البصرية، وقام العلماء باستعمال رقعة شطرنج وامضة تستعمل في تجارب الأعصاب لدراسة القشرة البصرية.

وأظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (Functional magnetic resonance imaging) رصد تزايد ملحوظ في الإشارات العصبية في القشرة البصرية للمتطوعين، مما يؤكد استهداف النواة الركبية الجانبية بدقة.

وفي تجربة أخرى، استطاعت التقنية إحداث تغييرات طويلة الأمد على نشاط الدماغ، حيث تمكنت من إحداث تراجع في نشاط القشرة البصرية استمر أكثر من 40 دقيقة.

وبحسب موقع يورك أليرت، صرح البروفيسور برادلي تريبي من كلية لندن الجامعية وأحد أعضاء الفريق البحثي في الدراسة، بأن هذا الجهاز سوف يحدث تغييرا جذريا في دراسة شبكات الدماغ بطريقة آمنة ودقيقة دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، وسيساعد الجهاز على فهم وظائف الدماغ وتطوير أساليب علاجية دقيقة.

وأكد الباحثون بأنه ما زالت هناك حاجة كبيرة لإجراء تجارب أكثر على هذا الجهاز، ومع ذلك فإنه يعد إنجازا كبيرا في مجال علاج الأمراض العصبية لا جراحيا.