‫ما داء الكلب؟

قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا، إن داء الكلب هو ‫مرض فيروسي يهاجم الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات ‫مثل الكلاب والقطط الضالة والقرود والخفافيش إلى البشر.

‫‫وأوضح المعهد أن الإصابة تحدث بملامسة لعاب الحيوانات المصابة، ‫على سبيل المثال من العض أو الخدش.

ويجب على الأشخاص، الذين يعتقدون أنهم لامسوا حيوانا مصابا بداء الكلب، ‫طلب الرعاية الطبية بمجرد ظهور الأعراض الأولى للمرض، والتي تتمثل في ‫الصداع والقلق والحمى أو الشعور بوخز بالقرب من موضع العض؛ نظرا لأن داء ‫الكلب عادة ما يكون قاتلا للحيوانات والبشر.

‫‫ويوفر لقاح داء الكلب حماية موثوقة، ويعطى عادة على ثلاث جرعات. وتوصي ‫اللجنة الدائمة للتطعيم (Stiko) في معهد روبرت كوخ بتطعيم المسافرين إلى ‫المناطق الموبوءة بداء الكلب.

‫ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 8102 يموت أكثر من 60 ‫ألف شخص بسبب داء الكلب سنويا، معظمهم في آسيا وأفريقيا. وفي الغالبية ‫العظمى من الحالات، ينتقل المرض عن طريق الكلاب.