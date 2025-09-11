ما داء الكلب؟
قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا، إن داء الكلب هو مرض فيروسي يهاجم الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات مثل الكلاب والقطط الضالة والقرود والخفافيش إلى البشر.
وأوضح المعهد أن الإصابة تحدث بملامسة لعاب الحيوانات المصابة، على سبيل المثال من العض أو الخدش.
ويجب على الأشخاص، الذين يعتقدون أنهم لامسوا حيوانا مصابا بداء الكلب، طلب الرعاية الطبية بمجرد ظهور الأعراض الأولى للمرض، والتي تتمثل في الصداع والقلق والحمى أو الشعور بوخز بالقرب من موضع العض؛ نظرا لأن داء الكلب عادة ما يكون قاتلا للحيوانات والبشر.
ويوفر لقاح داء الكلب حماية موثوقة، ويعطى عادة على ثلاث جرعات. وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم (Stiko) في معهد روبرت كوخ بتطعيم المسافرين إلى المناطق الموبوءة بداء الكلب.
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 8102 يموت أكثر من 60 ألف شخص بسبب داء الكلب سنويا، معظمهم في آسيا وأفريقيا. وفي الغالبية العظمى من الحالات، ينتقل المرض عن طريق الكلاب.