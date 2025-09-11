حقن إنقاص الوزن تحمل مخاطر خفية على الشابات في سن الحمل

حذّر باحثون من أن النساء اللواتي يتناولن أدوية شائعة لإنقاص الوزن خلال عمر الإنجاب قد لا يدركن المخاطر المرتبطة بها في فترة الحمل.

وكشفت الدراسة الجديدة أن معظم النساء الأستراليات في سن الإنجاب، واللواتي وُصفت لهن ناهضات مستقبلات جي إل بي 1 (GLP-1 receptor agonists)- وهي أدوية تستخدم بشكل متزايد لإنقاص الوزن مثل أوزمبك- لا يستخدمن وسائل منع حمل فعّالة، على الرغم من المخاطر المعروفة أثناء الحمل.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فلندرز الأسترالية، ونشرت نتائجهم في المجلة الطبية الأسترالية في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وربطت مراجعة سابقة لدراسات أجريت على الحيوانات من جامعة أمستردام التعرض لهرمون ناهضات مستقبلات جي إل بي 1 أثناء الحمل بانخفاض نمو الجنين وتشوهات الهيكل العظمي، ورغم محدودية البيانات البشرية، إلا أن المخاطر المحتملة لا تزال مثيرة للقلق.

وحلّلت الدراسة بيانات أكثر من 1.6 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاما، راجعن عيادات عامة بين عامي 2011 و2022.

ومن بين 18 ألف امرأة وصفت لهن ناهضات مستقبلات جي إل بي 1 لأول مرة خلال تلك الفترة، أفادت 21% فقط باستخدام وسائل منع الحمل.

موانع الحمل لحماية الأجنة

وطُوّرت ناهضات مستقبلات جي إل بي 1 في الأصل لإدارة داء السكري من النوع الثاني، واكتسبت شعبية واسعة بفضل تأثيراتها في كبح الشهية وفقدان الوزن، حيث وجدت الدراسة أن معظم الوصفات الطبية تصرف الآن للنساء غير المصابات بداء السكري.

ويقول الباحث الرئيسي والصيدلاني، الأستاذ المشارك من كلية الطب والصحة العامة لوك جرزيسكوفياك: "نشهد استخداما واسع النطاق لهذه الأدوية بين النساء في سن الإنجاب، ولكن لا توجد أدلة تذكر على اعتبار وسائل منع الحمل جزءا من الرعاية الروتينية، يمكن أن تكون هذه الأدوية مفيدة للغاية، لكنها ليست خالية من المخاطر، خاصة أثناء الحمل".

إعلان

وجدت الدراسة أن 2.2% من النساء حملن في غضون 6 أشهر من بدء العلاج بناهضات مستقبلات جي إل بي 1، مع أعلى معدلات الحمل بين النساء الأصغر سنا المصابات بداء السكري، وبين النساء غير المصابات بداء السكري في أوائل الثلاثينيات من العمر.

كانت النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للحمل بمرتين، وهذا يشير إلى أن فقدان الوزن قد يحسّن الخصوبة، حتى لو لم يكن مقصودا.