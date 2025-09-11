‫بحة الصوت.. أسباب وحلول

تعد بحة الصوت مشكلة مزعجة للغاية، حيث ‫إنها تعيق المرء عن التواصل مع الآخرين سواء في الحياة الوظيفية أو ‫الشخصية، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذين السؤالين، أوضح البروفيسور الألماني كريستوفر بور من ‫عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ريغنسبورغ الجامعي أن بحة الصوت ‫لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح بور أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في:

فرط إجهاد الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب حفلة صاخبة أو إلقاء ‫محاضرة طويلة

نزلة برد.

التدخين وشرب الخمر.

التعرض للغبار بكثرة.

‫أسباب خطيرة

‫أما الأسباب الخطيرة لبحة الصوت فتتمثل في:

الارتجاع المريئي، حيث يرتفع حمض المعدة إلى المريء ويهيج الحنجرة.

التهاب الحنجرة.

العقيدات أو السلائل أو الأكياس، التي تعيق تدفق الهواء، وبالتالي ‫تضعف اهتزاز الحبال الصوتية.

سرطان الحنجرة.

‫كما قد ترجع بحة الصوت أيضا إلى عوامل نفسية، مثل ما يسمى بفقدان الصوت ‫النفسي المنشأ، حيث يفقد المصابون به جزءا من صوتهم أو كليا بسبب الضغط ‫النفسي، وتتراوح الأعراض من همسة أجشة إلى فقدان الصوت تماما.

‫تدابير لمواجهة البحة

‫ولمواجهة بحة الصوت، أوصى البروفيسور أنطونيو-أوريسته جوستيان، كبير ‫الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شتراوبينغ، باتخاذ ‫التدابير التالية:

1- ترطيب الحبال الصوتية

بما أن نقص مرونة الحبال الصوتية يسبب بحة الصوت، فمن المهم استعادتها ‫قدر الإمكان، وهو ما يمكن تحقيقه بالحفاظ على رطوبة الحبال الصوتية، على ‫سبيل المثال باستخدام حمض الهيالورونيك أو أقراص الاستحلاب الملحية، حيث ‫إنها تزيد محتوى الملح في اللعاب، وبالتالي رطوبة الخلايا.

‫كما يمكن أن يكون استنشاق المحلول الملحي مهدئا، وبشكل عام، ينبغي على ‫الأشخاص الذين يعانون من بحة الصوت شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك ‫الشاي الدافئ مثل البابونج أو المريمية، فالأول له تأثير مضاد ‫للالتهابات، والثاني له تأثير مرطب.

2- عدم إجهاد الصوت بشكل إضافي

عند المعاناة من بحة الصوت، ينبغي حماية ‫الصوت، أي التحدث بأقل قدر ممكن.

3- تجنب تنظيف الحلق والهمس

تنظيف الحلق والهمس يزيد الضغط على الحبال الصوتية ‫المتهيجة أصلا، وفي حالة وجود مخاط على الحبال الصوتية، فإن السعال يعد ‫أفضل من تنظيف الحلق.

‫استشارة الطبيب

‫إذا استمرت بحة الصوت لأكثر من 3 إلى 4 أسابيع، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء بحة الصوت ‫واستبعاد الأمراض الخطيرة مثل سرطان الحنجرة.

‫ويسري ذلك بصفة خاصة إذا كانت بحة الصوت مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبات ‫البلع وضيق التنفس والشعور بوجود جسم غريب في الحلق أو عقدة في الحلق، ‫بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر.