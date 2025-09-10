يساعد في العلاج.. الذكاء الاصطناعي يحلل نمط الصوت لتحديد السمات النفسية للإنسان

نجح علماء من جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجورجيا، في إنشاء نظام ذكاء اصطناعي قادر على تحليل أنماط الصوت لتحديد السمات النفسية للإنسان، ما يمكن به الكشف عن الأبعاد المعرفية والعاطفية والسلوكية للأفراد بدقة ملحوظة، ويشكل أداة في علاج الأمراض النفسية.

ووفقا للعلماء، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بفحص تفاصيل الكلام البشري، بما في ذلك "النبرة والإيقاع والرنين والسرعة والتوقفات والتقلبات العاطفية" لبناء ملف نفسي مفصل، هذا الملف يعرف باسم "الرمز النفسي"، ويعمل كمؤشر يرسم كيف يفكر الشخص ويشعر ويتفاعل، كاشفا عن أبعاد الشخصية التي كانت صعبة القياس سابقا.

ويوفر "الرمز النفسي" منظورا جديدا لفهم الوعي البشري، وأصبح هذا الإنجاز ممكنا من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع أبحاث التحليل النفسي الصوتي.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الرمز النفسي يسمح للمتخصصين بتفسير السلوك والدوافع وإمكانات النمو، كما أن هذا النهج لا يعزز البحث الأكاديمي فحسب، بل يفتح أيضا أبوابا للتطبيقات العملية في الصحة النفسية والتعليم والتنمية الشخصية.

ومن خلال تحويل إشارات الصوت إلى بيانات قابلة للقياس، يساهم النظام في تقدم كل من علوم الإدراك والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الباحثون، أن التقنية صممت لتكمل عمل علماء النفس وليس لاستبداله، من خلال اختراق العقل البشري عبر الصوت، حيث يفتح النظام إمكانيات للبحث العلمي والتطبيقات العملية، محولا الطريقة التي يفهم بها الناس أنفسهم.