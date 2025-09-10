فقر الدم المرتبط بالسرطان.. من يختطف خلايا الدم الحمراء؟

كشف باحثون عن الآلية التي تقف وراء حدوث فقر الدم الذي ينشأ عند انتقال السرطان إلى العظام، وهو ينطوي على نوع من "اختطاف" الخلايا.

يهدف البحث إلى المساعدة في إبطاء النقائل العظمية، أحد أخطر أشكال السرطان، ‫وهي أورام تنشأ في ‫البداية في أجزاء أخرى من الجسم -خاصة في حالات سرطان الرئة وسرطان ‫البروستات وسرطان الثدي وسرطان الكلى وسرطان الغدة الدرقية– ثم تستقر ‫في العظام في المراحل المتقدمة.

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة باحثين من جامعة برينستون في الولايات المتحدة هما ييبين كانغ ويوجياو هان، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة سيل (Cell) في الثاث من سبتمبر/أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

كشف الباحثون أن الخلايا السرطانية تسيطر فعليا على خلية متخصصة تعيد تدوير الحديد في العظام، تعرف باسم الخلية البلعمية لجزر الإريثروبلاست (erythroblast island macrophage)، ويحرم هذا خلايا الدم الحمراء من الحديد الضروري ويساعد الورم على الاستمرار في النمو في العظام.

قال هان المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في قسم البيولوجيا الجزيئية في جامعة برينستون: "الأمل هو إبطاء أو علاج نقائل العظام، وفي الوقت نفسه، تخفيف مضاعفات فقر الدم".

أوضح كانغ أن هذا الاكتشاف يمثل اتجاها بحثيا جديدا لمختبره، اتجاها يحول الانتباه من "بذور" السرطان إلى "التربة" التي ينمو فيها داخل موقع العضو النقيلي.

فهم التربة التي ينمو فيها السرطان

ظل حتى وقت قريب نخاع العظم كتربة لنمو السرطان مجهولا. قال كانغ: "لقد كانت بمثابة ثقب أسود كبير. لم يكن لدينا فهم شامل لما تتكون منه التربة".

تمكن الباحثون من تحديد وتصور مجموعات من الخلايا البلعمية المتخصصة التي تتجمع حول الورم، وهي الخلايا التي كان من المفترض أن تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، ولكن بدلا من ذلك، تم تحويلها لخدمة السرطان.

في الظروف الصحية، تعمل هذه البلاعم كأم تغذي خلايا الدم الحمراء النامية بالحديد حتى تنضج وتحمل الأكسجين، ولكن في وجود نقائل عظمية، يجذب الورم هذه البلاعم إلى جانبه باستخدام جزيئات الإشارة، ثم يحوّل الحديد بعيدا عن خلايا الدم الحمراء.

يتجاوز الاضطراب فقدان الحديد وحده، فقد وجد الباحثون أن البلاعم التي يستغلها الورم تفشل أيضا في دعم مرحلة النضج النهائية لخلايا الدم الحمراء مما يعيق نمو خلايا الدم الحمراء ويفاقم فقر الدم، ويحرم نخاع العظم من الحديد اللازم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، ويحبس خلايا الدم الحمراء في حالتها غير الناضجة، مما يسبب فقر الدم لدى المرضى.

في الوقت نفسه، تسخّر خلايا السرطان الحديد المسروق لاستخدامها الخاص، فهي تتكيف عن طريق محاكاة خلايا الدم الحمراء نفسها، وتبدأ بإنتاج الهيموغلوبين، وهو نفس البروتين الناقل للأكسجين الذي يملأ خلايا الدم الحمراء مما يسمح للورم بالازدهار في بيئة العظام الفقيرة بالأكسجين، ويحمي خلايا السرطان من الإجهاد ويساعدها على البقاء.