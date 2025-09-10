خمس علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل حدوث نوبة قلبية

هل فكرت من قبل أن ألم الفك قد لا يدل فقط على مشكلة في الأسنان، وأن الإحساس بألم حاد في منتصف الظهر بين الكتفين ووخز باليدين إضافة إلى الشعور بغثيان شديد قد لا يعني بالضرورة حدوث نوبة هلع.

يشير الأطباء إلى أن جميع هذه الأعراض قد تشير إلى نوبة قلبية، وكما لا ينبض قلبان بنفس الطريقة، كذلك لا تتشابه النوبات القلبية بين المرضى ولا حتى لدى الشخص نفسه.

تحدث النوبات القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب، بانسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم، هذا يعني أن الدم والأكسجين لا يصلان إلى القلب بكمية كافية، مما يسبب تلفا في عضلة القلب.

ويعد ألم الصدر (المعروف أيضا بالذبحة الصدرية) أكثر علامات التحذير شيوعا للنوبة القلبية، قد يشعر المصاب بضغط مزعج، أو ألم، أو خدر، أو انقباض، أو امتلاء في الصدر، يعرف كثير من الناس بهذه العلامة التحذيرية، لأنها العلامات الكلاسيكية التي تشاهد غالبا على التلفاز أو في الأفلام، ولكن من المهم التذكير أن النوبة القلبية المهددة للحياة لدى بعض الأشخاص قد تبدأ ببطء مع ألم أو انزعاج خفيف فقط، وفي حالات أخرى قد لا يشعر الشخص بأي ألم في الصدر على الإطلاق.

يقول ويليام برادي، طبيب الطوارئ وأمراض القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة: "إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية سيشعرون بألم شديد وضغط أو وخز في الصدر".

لكن الدكتورة ستايسي روزن، الرئيسة المتطوعة لجمعية القلب الأميركية والمديرة التنفيذية لمعهد كاتز لصحة المرأة في نورثويل في الولايات المتحدة، قالت: "إن النوبات القلبية ليست كلها متشابهة، وهناك علامات تحذيرية أخرى لا يفكر فيها الناس عادة، وقد تهمل النساء الأعراض ويفسّرنها على أنها قلق أو توتر".

وعلقت الدكتورة روزن: "قد يؤدي تأخير التدخل الطبي إلى حدوث أضرار في القلب لا يمكن إصلاحها، لذا لا يجب تجاهل أي أعراض".

أعراض غير متوقعة

شاركت صحيفة واشنطن بوست آراء أطباء القلب عن الأعراض الأقل وضوحا وشيوعا والأكثر إثارة للدهشة التي تظهر قبل الإصابة بنوبة قلبية. إليك خمسة منها قد لا تتوقعها:

ألم الفك

ينتشر الألم أو الانزعاج الناتج عن النوبة القلبية غالبا إلى أجزاء أخرى من الجسم. كما أن الأعراض قد تكون أحيانا خفيفة وأقل تأثيرا مما نتوقعه.

ويوضح جيمس دي ليموس، رئيس قسم أمراض القلب في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن في الولايات المتحدة: "سيواجه بعضهم آلاما في الساعد فقط، بينما يعاني آخرون من ألم شديد في الفك فجأة".

وقالت الدكتورة روزن، إن إحدى مريضاتها ترددت على عدة أطباء أسنان لظنها أن ألم فكها ناتج عن مشكلة في الأسنان، إلى أن اقترح أحد أطباء الأسنان أن السبب قد يكون مصدره القلب، ونجت المريضة من النوبة القلبية بفضل ذلك.

ويبين أطباء القلب أن الألم الناتج عن النوبة القلبية يمكن، وليس دائما، أن ينتقل إلى الجانب الأيسر للجسم، على نفس جانب القلب.

وقالت الدكتورة روزن، إن الألم في الصدر أكثر شيوعا عند النساء مع أعراض، مثل آلام الظهر والغثيان والدوار وضيق التنفس. وبدلا من تسميته "ألما في الصدر"، فمن المرجح أن تصنف أعراضه على أنها انزعاج أو إرهاق.

الغثيان والقيء

يمكن أن يعد كل من الغثيان والقيء وارتجاع المريء والتجشؤ وأشكال أخرى من أعراض عسر الهضم علامة على الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عندما تؤثر النوبة على الجزء السفلي من القلب.

ويبين الدكتور دي ليموس أنه في حال كانت الأدوية المضادة للحموضة غير فعّالة في علاج عسر الهضم، فقد يكون سبب حدوث اضطراب الجهاز الهضمي مرتبطا بالقلب، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الشعور بقرب الموت

يقول أطباء القلب إن حدوث النوبة القلبية يمكن أن يجلب إحساسا قويا بالخطر على الحياة، حيث يشعر المرء وكأنه على وشك الموت فجأة.

ويفسر الدكتور سيث مارتن، مختص القلب في كلية جونز هوبكنز الطبية في الولايات المتحدة، أن هذه الأعراض الجسدية مصحوبة بشعور مستمر بأن هناك خطبا ما، تختلف عن القلق المحض.

الجلد المتعرق والبارد

يولّد انسداد الشريان التاجي ضغطا هائلا على الجسم. وبالتالي يجهد الجهاز العصبي الودي، مما يسبب الشعور ببرودة الجلد والتعرق.

ويوضح الدكتور برادي أن الشعور فجأة بضيق في الصدر، وصعوبة في التنفس، وتعرق شديد عند القيام بمجهود بسيط مثل حمل أكياس تسوق، تعد علامات على نوبة قلبية وشيكة، خاصة إذا كان الطقس معتدلا حيث لا يوجد مسبب للتعرق.

كما شدد على ضرورة زيارة الطبيب حتى إذا اختفت هذه الأعراض بعد الجلوس والراحة، فهذا لا يعني زوال الخطر وأن الحالة الصحية آمنة.

الشعور بالتعب

تحد النوبة القلبية من تدفق الأكسجين عبر الجسم وإلى القلب، مما قد يسبب الشعور بالتعب أو ضيق التنفس، ويمكن أن يؤدي الى ضبابية الرؤية دون تحديد السبب.

وتقول الدكتورة آنا بورتنيك، مختصة أمراض القلب التداخلية وأستاذة الطب المساعدة في مركز مونتيفيوري أينشتاين الطبي في برونكس في الولايات المتحدة: "يعتقد بعض الناس أن سبب هذا الشعور هو التقدم في السن وعليهم تقييد أنشطتهم لذلك، بينما يؤجل آخرون الذهاب إلى المستشفى لرعاية أطفالهم أو المقربين".

وفي حال كان الشخص يعاني من علامات مبكرة لأمراض القلب قد لا تظهر عليه هذه الأعراض إلا أثناء المشي أو ممارسة أنواع أخرى من التمارين الرياضية، إذ يحتاج القلب زيادة تدفق الدم عند بذل مجهود، لكنّ انسدادا أو ضعفا في عضلة القلب يمنع حدوث ذلك، وفي بعض الأحيان تظهر علامات تلعثم تستمر أياما، وتزداد سوءا في حال وجود انسداد في الشريان.

كيف يمكن الحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

لا يمكن استبدال خلايا عضلة القلب التالفة، وفي حال لم يتلقّ المصاب العلاج بالسرعة الكافية لأداء عملية تدفق الدم بشكل سليم، يمكن أن تؤثر النوبة القلبية على قدرة القلب على ضخ الدم، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بقصور القلب، وهي حالة مزمنة لا يعمل فيها القلب بكفاءة كما كان من قبل.

لذا ينصح أطباء القلب باتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية في المقام الأول، مثل خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وممارسة الرياضة بانتظام 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا، بالإضافة الى الامتناع عن التدخين، واتباع أنظمة غذائية صحية.