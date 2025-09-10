باحثون من أميركا والصين يسجلون كشفا في مجال التصوير الطبي

طور فريق دولي من جامعة نورثويسترن الأميركية وجامعة سوجو في الصين، أول كاشف (كاميرا) قائم على مادة "البيروفسكايت" قادر على التقاط أشعة غاما الفردية للتصوير المقطعي بانبعاث الفوتون الواحد "إس بي إي سي تي" (SPECT) بدقة غير مسبوقة.

وهذه الأداة الجديدة قد تجعل أنواع التصوير النووي الشائعة أكثر وضوحا وسرعة وأمانا وأقل تكلفة.

ووفقا للعلماء، كاشفات "البيروفسكايت" يمكن أن تحقق دقة طاقة قياسية وأداء تصوير فوتوني فردي غير مسبوق، ممهدة الطريق للتكامل العملي في أنظمة تصوير الطب النووي من الجيل التالي.

وفي الدراسة، تمكن الكاشف من التمييز بين أشعة غاما ذات طاقات مختلفة بدقة هي أفضل المسجل حتى الآن، كما استشعر إشارات خافتة للغاية من مادة مشعة طبية (تكنيشيوم-إم99) شائعة الاستخدام في الممارسة السريرية، وميز تفاصيل دقيقة للغاية، مما أنتج صورا واضحة يمكنها فصل مصادر مشعة صغيرة متباعدة بضعة مليمترات فقط.

كما ظل الكاشف مستقرا للغاية، حيث جمع تقريبا كل إشارة المادة المشعة دون فقدان أو تشويه، وبما أن هذه الكاشفات الجديدة أكثر حساسية، فقد يحتاج المرضى إلى مدة فحص أقصر أو جرعات إشعاع أقل.

وقال ميركوري كاناتزيديس، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة نورثويسترن، "البيروفسكايت هي عائلة من البلورات معروفة بتغييرها لمجال الطاقة الشمسية، والآن هي على وشك تحقيق الشيء نفسه في الطب النووي، وهذا هو الدليل الأول الواضح على أن كاشفات البيروفسكايت التي يمكن أن تنتج صورا حادة وموثوقة يحتاجها الأطباء لتقديم أفضل رعاية لمرضاهم".

وأضاف البروفيسور ييهوي هي، المؤلف المشارك من جامعة سوجو، "نهجنا لا يحسن أداء الكاشفات فحسب، بل قد يقلل التكاليف، مما يعني أن المزيد من المستشفيات والعيادات يمكن أن تحصل على أفضل تقنيات التصوير".

ويعمل الطب النووي مثل التصوير المقطعي بانبعاث الفوتون الواحد ككاميرا غير مرئية، ويزرع الأطباء كمية صغيرة وآمنة وقصيرة العمر من المادة المشعة في جزء معين من جسم المريض تنبعث من هذه المادة أشعة "غاما" التي تمر عبر الأنسجة وتصطدم بكاشف خارج الجسم، وتشبه جميع أشعة "غاما" بكْسلا ضوئيا، وبعد جمع ملايين هذه البكسلات يمكن للحواسيب إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للأعضاء.