الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يعطي أولوية للدول الأشد فقرا

قال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إن إحدى أكبر المبادرات الصحية العالمية ستحوّل مزيدا من مواردها إلى الدول الأشد فقرا، وذلك لمساعدتها على إدارة التخفيضات في المساعدات الخارجية، محذرا من اتساع التفاوت في الخدمات الصحية عالميا.

ويحاول الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا جمع 18 مليار دولار لجهوده في الفترة من 2027-2029. لكنه يواجه تحديات صعبة في التمويل مع تراجع عديد من الحكومات المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عن تقديم المساعدات.

ونبه بالفعل بعض الدول إلى أن منحها الحالية للفترة من 2025-2026 قد تُخفّض نتيجة لذلك.

وقال ساندز: "نوجه مواردنا بشكل أكبر إلى الدول الأشد فقرا… نحن قلقون تحديدا بشأن الأماكن التي لا يوجد فيها بديل حقيقي".

وأضاف أن بعض الدول ذات الدخل المنخفض أحرزت تقدما كبيرا في التصدي للأمراض المعدية في السنوات الماضية، كما تحاول عديد منها الآن حشد التمويل المحلي لمواجهة التخفيضات الدولية. لكنه قال إن بعضها لا تملك هذا الخيار.

وتابع أن "هناك بعض المناطق في العالم التي تعاني من مزيج شرس من الفقر والصراع وتغير المناخ والمرض، وإن ترك تلك المناطق من العالم لتعتمد على قدراتها الخاصة، فكرة بغيضة من الناحية الأخلاقية".

وجاء ذلك خلال حديث ساندز إلى المراسلين في لندن قبل صدور تقرير نتائج الصندوق العالمي لعام 2025 اليوم الأربعاء.