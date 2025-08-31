وزارة الصحة الفلسطينية: موجة شديدة من الإنفلونزا تصيب أطفال غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأحد، بأن موجة شديدة من الإنفلونزا تصيب أطفال غزة.

وقالت صحة غزة ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن الأقسام الطبية تكتظ بالمصابين ، داعية إلى توفير الأدوية اللأزمة لهذا الفيروس.

وعزا الدكتور أحمد الفرا مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي السبب في الانتشار الواسع لفيروس الأنفلونزا هذا العام إلى نقص جهاز المناعة لدى الأطفال بسبب عدم توفر الغذاء اللازم لمكافحته مثل البصل والثوم وعصير الليمون الطبيعي وأيضا مشتقات فيتامين سي الطبيعية .