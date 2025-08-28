اضطراب أنماط النوم لدى مرضى قصور القلب يضاعف خطر الانتكاسات

كشفت دراسة أميركية جديدة أن اضطراب أنماط النوم لدى مرضى قصور القلب قد يضاعف من خطر تعرضهم لانتكاسات صحية خطيرة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، حتى بعد الأخذ في الاعتبار اضطرابات النوم الأخرى والحالات الصحية المصاحبة.

وأوضح فريق البحث من جامعة ولاية أوريغون أن تحسين انتظام مواعيد النوم قد يشكل وسيلة بسيطة وفعالة لتعزيز فرص التعافي والبقاء على قيد الحياة، داعين المرضى إلى الاهتمام بالذهاب إلى النوم والاستيقاظ في أوقات ثابتة يوميا.

ووفقا لما أورده موقع "ساينس دايلي"، وجد الباحثون أن النوم غير المنتظم يزيد احتمالات التعرض لمضاعفات مثل الحاجة إلى دخول المستشفى، أو زيارة قسم الطوارئ، أو حتى الوفاة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية بروك شيفر أن الالتزام بروتين ثابت للنوم والاستيقاظ لا يقتصر على تحسين الصحة العامة فحسب، بل قد يكون له أثر بالغ الأهمية لدى المصابين بقصور القلب.

وبعد متابعة 32 مريضا بقصور القلب في أحد المستشفيات الجامعية، خلص الفريق إلى أن انتظام النوم يمكن أن يكون نهجا علاجيا منخفض التكلفة يخفف من المضاعفات.

وأضافت شيفر أن التباين في أوقات النوم قد يربك الآليات المسؤولة عن تنظيم الجهاز القلبي الوعائي، ما يفاقم المخاطر الصحية لدى هذه الفئة من المرضى.