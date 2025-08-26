لماذا نرى صورا لأطفال في غزة عندهم "كرش" رغم المجاعة؟

في ظل حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تظهر صور بعض الكبار والأطفال في القطاع الذين يعانون المجاعة ولكن لديهم انتفاخ في البطن قد يشبه "الكرش"، فما تفسيره؟

في اليوم الـ690 من حرب الإبادة على غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 3 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وانعدام الغذاء إلى 303، بينهم 117 طفلا. كما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة منذ فجر اليوم.

ما يعانيه ضحايا التجويع الإسرائيلي في غزة ناجم عن إصابتهم بمرض "كواشيوركور"، فما هو؟

مرض كواشيوركور نوع من نقص التغذية الحاد الناتج عن نقص البروتين والطاقة. ويعاني الأشخاص المصابون به نقصا حادا في البروتين، إضافة إلى بعض المغذيات الدقيقة الأساسية.

يسبب نقص البروتين الحاد احتباس السوائل في الأنسجة (الوذمة)، وهو ما يميز مرض كواشيوركور عن أشكال سوء التغذية الأخرى. قد يبدو المصابون بمرض كواشيوركور نحيفين في أطرافهم، ولكنهم قد يعانون من تورم في أيديهم وأقدامهم ووجههم وبطنهم. يمكن أن يكون انتفاخ البطن النموذجي لمتلازمة كواشيوركور مضللا للأشخاص الذين يعانون بالفعل سوء التغذية الحاد.

رغم أن عديدا من أشكال نقص التغذية، وكذلك سوء التغذية، يمكن أن تظهر في شكل بطن كبير مميز، فإن كواشيوركور هو الشكل الأكثر شيوعا لسوء التغذية الذي يظهر هذا العرض.

لفهم سبب ذلك، من المهم معرفة أن انتفاخ البطن في حالات سوء التغذية لا يعود إلى تراكم الدهون، بل إلى احتباس الماء وتراكم السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تمدد البطن، ومن ثم انتفاخه.

السبب الفسيولوجي

يرجع السبب الفسيولوجي وراء ذلك إلى نقص محدد في بعض العناصر الغذائية، وهو ما يحدد نوع نقص التغذية. على سبيل المثال، في حالة مرض كواشيوركور، يكون تناول السعرات الحرارية للأطفال المصابين جيدا، حيث لا يفتقر إلى الطاقة اللازمة للجسم لعمليات الأيض. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي يفتقر بشدة إلى بعض العناصر الغذائية، خاصة البروتينات.

إعلان

البروتينات في الجسم مسؤولة عن توازن الضغط الأسموزي في الجسم، بالإضافة إلى أدوارها الهيكلية. البروتينات عموما جزيئات كبيرة، أي أنها كبيرة الحجم ويصعب نقلها عبر الأغشية الخلوية النفاذة. لا يمكن للبروتينات المرور عبر الأغشية إلا من خلال عمليات ميكانيكية خاصة في الأغشية، وتوجد عادة في مصل الدم أو اللمف. يؤدي وجود البروتينات في الجهاز اللمفاوي إلى ارتفاع الضغط الاسموزي في السائل اللمفاوي، مقارنة بالماء في الأمعاء. يؤدي هذا الارتفاع في الضغط إلى تدفق السوائل من الأمعاء إلى السائل اللمفاوي، ومن ثم إلى مجرى الدم.

يمكن أن يؤثر مرض كواشيوركور على جميع الأعمار، ولكنه أكثر شيوعا عند الأطفال، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. وهذا هو العمر الذي انتقل فيه عديد من الأطفال مؤخرا من الرضاعة الطبيعية إلى نظام غذائي أقل ملاءمة- نظام غذائي أعلى في الكربوهيدرات، ولكنه أقل في البروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

العوامل الرئيسية المرتبطة بمرض كواشيوركور هي:

اتباع نظام غذائي يتكون في الغالب من الكربوهيدرات.

نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية.

نقص مضادات الأكسدة الغذائية.

الأفلاتوكسينات وهي سموم من العفن الذي ينمو عادة على المحاصيل في المناخات الحارة والرطبة.

الطفيليات والأمراض المعدية، خاصة الحصبة والملاريا.

ضغوط الحياة الكبيرة، بما في ذلك المجاعة والحرمان والحرب والكوارث الطبيعية.

إذا ترك مرض كواشيوركور دون علاج، فقد يكون مميتا. قد تحدث الوفاة بسبب العدوى أو الجفاف أو فشل الكبد.

تزداد حدة مضاعفات كواشيوركور وتستمر لفترة أطول كلما طالت فترة عدم العلاج. ربما لا يتعافى بعض الأطفال تماما من نقص النمو والتطور لديهم. قد يظلون أكثر عرضة لأمراض الكبد وقصور البنكرياس. يؤدي التدخل المبكر إلى نتائج أفضل.

ربما لا يبدو مرض كواشيوركور سوء تغذية، لأنه يسبب التورم والانتفاخ. كما أنه تصاحبه آثار جانبية خفية قد تكون غير متوقعة، مثل فقدان الشهية ومرض الكبد الدهني.

علاج مرض كواشيوركور

حددت منظمة الصحة العالمية خطوات يجب اتباعها عند علاج نقص التغذية الحاد:

علاج/ منع نقص سكر الدم. يمكن أن يحدث نقص سكر الدم عند إدخال السعرات الحرارية. تحتوي تركيبة الإماهة للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية على الغلوكوز للمساعدة في استعادة التوازن. تعطى بشكل تدريجي خلال الساعات الأولى من العلاج.

علاج/ منع انخفاض حرارة الجسم. تواجه أجسام المصابين بسوء التغذية صعوبة في تنظيم درجة حرارتها، لذلك يجب الحفاظ على دفئها.

علاج/ منع الجفاف. تعطى تركيبة خاصة تسمى ريسومال (محلول الإماهة لسوء التغذية) لعلاج الجفاف في مرض كواشيوركور، تم تصميمها لاستعادة والحفاظ على توازن السوائل/ الصوديوم في الجسم. يمكن إعطاؤها عن طريق الفم أو من خلال أنبوب.

تصحيح اختلالات توازن الإلكتروليت. قد تكون لاختلالات توازن الإلكتروليت آثار خطيرة وحتى مهددة للحياة، خاصة عندما يبدأ الشخص الذي يعاني سوء التغذية في إعادة التغذية. يحاول مقدمو الرعاية الصحية معالجة هذه الآثار أولا، عادة في تركيبة إعادة الجفاف الخاصة بهم.

علاج/ منع العدوى. مع ضعف الجهاز المناعي المصاحب لمرض كواشيوركور، تشكل جميع أنواع العدوى تهديدات خطيرة للشفاء. يتم علاج العدوى بالمضادات الحيوية.

تصحيح نقص المغذيات الدقيقة. قد تكون لنقص الفيتامينات والمعادن المحددة آثار خطيرة إذا كانت شديدة بما يكفي. يحاول مقدمو الرعاية الصحية تصحيح هذه الآثار قبل إعادة التغذية. ابدأ التغذية بحذر. لقد تغيرت عملية التمثيل الغذائي في الأجسام التي تعاني من سوء التغذية. ستؤدي إعادة التغذية إلى تغيير عملية التمثيل الغذائي مرة أخرى. ولكن إذا حدث هذا بسرعة كبيرة، فقد يتسبب في مضاعفات تهدد الحياة (متلازمة إعادة التغذية). تبدأ التغذية ببطء تحت المراقبة الدقيقة. تجب إعادة إدخال البروتين، على وجه الخصوص، تدريجيا في حالة الإصابة بمرض كواشيوركور.

تحقيق النمو التعويضي. بمجرد استقرار حالة الطفل وظهور أنه يتحمل إعادة التغذية جيدا، يمكن أن تزيد سعراته الحرارية إلى ما يصل إلى 140% من القيم الموصى بها لعمره. توفر منظمة الصحة العالمية تركيبات سائلة جاهزة يمكن إعطاؤها عن طريق الفم أو عن طريق الأنبوب إذا لزم الأمر. هذه هي مرحلة إعادة التأهيل الغذائي من العلاج. قد تستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

توفير التحفيز الحسي والدعم العاطفي. قد يكون الأطفال المصابون بمرض كواشيوركور في حالة من اللامبالاة لبعض الوقت. قد يكون سوء التغذية لديهم قد أعاق نموهم الفكري والعصبي والاجتماعي. يعد تحفيز نموهم لإعادة التشغيل جزءا من خطة العلاج الخاصة بهم.