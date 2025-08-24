نصائح ذهبية لمرضى السكري أثناء السفر

يمكن لمرضى السكري السفر بدون أي منغصات تعكر صفو العطلة من خلال اتباع بعض النصائح والإرشادات المفيدة، واتخاذ بعض التدابير المهمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

وقالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري إن المعاناة من أعراض مثل الغثيان والدوار والتوعك أثناء السفر قد لا ترجع إلى دوار السفر أو اضطراب المعدة فقط، بل قد تكون أيضا ناتجة عن نقص أو ارتفاع في سكر الدم.

سكري أم أسباب أخرى؟

وأضافت الجمعية أنه في حالة الشعور بالغثيان أثناء السفر يتعين على مرضى السكري فحص مستوى الغلوكوز لديهم بسرعة، حيث يساعد ذلك على التمييز بين نقص سكر الدم وارتفاعه والأسباب الأخرى المؤدية إلى ذلك.

ويمكن الاستدلال على نقص سكر الدم من خلال الارتعاش والتعرق والرغبة الشديدة في تناول الطعام وخفقان القلب والتهيج والغثيان والتعب.

وقد تزيد بعض السلوكيات أثناء العطلة خطر الإصابة، مثل ارتفاع مستويات النشاط البدني بشكل غير معتاد.

وكثيرا ما يكون ارتفاع سكر الدم مصحوبا بالغثيان، إلى جانب أعراض أخرى مثل صعوبة التركيز والتعب وعدم وضوح الرؤية والعطش الشديد والرغبة الشديدة في التبول.

ويحدث دوار الحركة أثناء ركوب السيارات والحافلات والطائرات أو السفن، نظرا لأن الدماغ يفسر المعلومات الواردة من العينين والجهاز الدهليزي على أنها متناقضة.

وتشمل أعراض دوار الحركة الشائعة الدوار والشحوب والتعرق البارد والغثيان، علما بأن الأعراض تزول بعد النزول من وسيلة السفر.

أما التهابات الجهاز الهضمي فغالبا ما تحدث فجأة، وتشمل الأعراض الشائعة الغثيان والقيء والإسهال المائي وتقلصات البطن.

ومن المهم معرفة أن التهابات الجهاز الهضمي تزيد خطر نقص سكر الدم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن أدوية خفض سكر الدم تستمر في مفعولها حتى مع قلة امتصاص الجسم الطعام أو انعدامه.

فحص متكرر

وعموما، ينبغي لمرضى السكري فحص مستويات سكر الدم بشكل متكرر خلال العطلات أكثر من الحياة اليومية، وينطبق هذا بشكل خاص في الطقس الحار والبارد وعلى ارتفاعات غير مألوفة أو أثناء ممارسة النشاط البدني.

إعلان

وكما هو الحال في الحياة اليومية يتعين على مرضى السكري حمل أقراص الغلوكوز والمشروبات المحتوية عليه ومكملات الغلوكاغون عند السفر في حالات الطوارئ.

وفي حالة السفر بالطائرة ينبغي وضع هذه العناصر في حقيبة اليد، ويجب أيضا تضمين الإنسولين، لأن درجات الحرارة المنخفضة في عنبر الشحن بالطائرة يمكن أن تؤثر على فعالية الدواء.

وينبغي أيضا لمرضى السكري اصطحاب كمية من الأدوية تفوق ما يحتاجونه للعطلة بمرتين أو 3 مرات.

وفي حالة الشعور بالغثيان فمن الأفضل حقن الإنسولين ذي المفعول القصير بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، أما في حالة حقنه قبل تناول الطعام والتقيؤ بعده فيرتفع حينئذ خطر حدوث نقص سكر الدم.