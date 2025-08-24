مختبر الصحة العامة في غزة: ارتفاع تلوث مصادر المياه بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية

كشفت دراسة أجراها مختبر الصحة العامة في قطاع غزة عن مخاطر كبيرة على الصحة العامة، نتيجة ارتفاع نسب تلوث المصادر المختلفة للمياه بسبب تداعيات حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأُجريت الدراسة على مياه الشرب في جنوب غزة -وتحديدا في محافظتي خان يونس والوسطى- بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2025.

وأظهرت الدراسة وجود تلوث كبير، ولا سيما في مصادر المياه غير المعالجة، حيث تجاوزت أنواع البكتيريا المختلفة الحدود التي حددتها منظمة الصحة العالمية، كما كانت مستويات الكلور المستعمل لتعقيم المياه دون المستوى العالمي.

ووصلت مستويات الملوحة في آبار المياه الجوفية إلى مستويات حرجة، مما يعكس تسربا كبيرا لمياه البحر، وأدى الضرر الذي لحق بشبكات الصرف الصحي إلى زيادة خطر تلوث المياه الجوفية من خلال التسرب.

ونتيجة لذلك، فإن المدنيين يعتمدون في كثير من الأحيان على مصادر مياه غير آمنة، أو تنخفض حصص المياه إلى أقل من المعايير الإنسانية.

وقالت الدراسة إن فشل تعقيم المياه يساهم بشكل مباشر في المخاطر الصحية.

وأبرزت النتائج الحاجة الملحة لحماية البنية التحتية للمياه، وضمان استمرار تعقيم المياه بالكلور، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة.