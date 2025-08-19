وفاة خامس شخص بداء الفيالقة في نيويورك

قال مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك إن شخصا خامسا توفي فيما يتعلق بتفشي داء الفيالقة في المدينة.

وتسبب تفشي المرض في وسط هارلم في إصابة العشرات منذ أن بدأ في أواخر يوليو/تموز وتم الإعلان عن آخر حالة وفاة في وقت متأخر من مساء الاثنين. وقد تم نقل 14 شخصا إلى المستشفى حتى أمس الاثنين، وفقا لوزارة الصحة.

وقال مسؤولو الصحة إنه تم اكتشاف البكتيريا التي تسبب مرض الفيالقة في 12 برج تبريد في 10 مباني، من بينها مستشفى تديره المدينة وعيادة للصحة الجنسية.

وتم الانتهاء من جهود الإصلاح في جميع أبراج التبريد.

يذكر أن مرض الفيالقة هو نوع من الالتهاب الرئوي الذي تسببه بكتيريا الفيلقيات، التي تنمو في المياه الدافئة وتنتشر من خلال أنظمة المياه في المباني. وقد تم ربط تفشي المرض في المدينة بأبراج التبريد، التي تستخدم

الماء ومراوح لتبريد المباني.

وعادة ما يصاب الناس بالأعراض وهي السعال والحمى والصداع وألم العضلات وضيق التنفس خلال فترة تتراوح بين يومين وأسبوعين بعد التعرض للبكتيريا، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.