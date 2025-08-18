دراسة تكشف وجود علاقة بين إيقاعات المعدة والصحة النفسية

توصلت دراسة علمية حديثة إلى وجود علاقة بين إيقاعات المعدة والصحة النفسية، نتيجة تزامن النشاط الكهربائي للدماغ مع موجات طبيعية تصدرها المعدة لدى الأفراد.

وأكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة آرهوس الأميركية، أن هناك ترابطا قويا بين تزامن نشاط الدماغ مع الموجات البطيئة للمعدة التي تحدث كل 20 ثانية، بغض النظر عن تناول الطعام، وبين المعاناة النفسية، وذلك بعد تحليل بيانات أكثر من 240 شخصا.

وأوضحت أن زيادة مزامنة النشاط الكهربائي بين الدماغ والموجات الطبيعية للمعدة ترتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب والتوتر لدى البشر، مشيرة إلى أن العلماء اعتمدوا في هذه النتيجة على استخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربائية المعدة، وتطابق نشاط الدماغ مع إيقاعات المعدة.

وقالت ليا بانيليس المؤلفة الرئيسية للدراسة إن هناك صلة قوية بين المعدة والدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من توتر نفسي، وإذا ثبت أن تزامن نشاط المعدة والدماغ يكون مؤشرا ثابتا للحالة النفسية فقد يفتح ذلك آفاقا جديدة للتشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن هذه الدراسة قد تساعد في تصميم علاجات تراعي تفاعل جسم المريض ودماغه وليس مشاعره الذاتية فقط.